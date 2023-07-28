Оставлен в силе приговор ингушским активистам

28 июля 2023, 11:06

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Апелляционная инстанция в Ставропольском крае оставила в силе приговор семи лидерам протеста в Магасе, осужденным по делу о создании экстремистского сообщества.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривал апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Прокурор в прениях назвал приговор обоснованным и проигнорировал все вопросы подсудимых и их защитников. Активисты и их защитники указали на то, что суд первой инстанции не учел многие факты и показания, свидетельствующие о невиновности подсудимых. Ингушские активисты на митинге в Магасе предотвратили беспорядки, а не провоцировали их, заявил, в частности, в последнем слове Ахмед Барахоев.

Сегодня в Ставропольском краевом суде оглашается приговор апелляционной инстанции ингушским активистам. Около суда собрались несколько десятков человек, но внутрь пропустили только 8-9 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Суд оставил в силе приговор, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" те, кто присутствует в зале.

Ставропольский краевой суд в Пятигорске оставил в силе приговор осужденным по «ингушскому делу», сообщил в своем телеграм-канале и Центр защиты прав человека "Мемориал".

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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