Барахоев назвал абсурдным обвинение в экстремизме

28 июля 2023, 07:12

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Ингушские активисты на митинге в Магасе предотвратили беспорядки, а не провоцировали их, заявил в последнем слове Ахмед Барахоев. Суд первой инстанции проигнорировал показания свидетелей и материалы дела, противоречащие версии обвинения, указал он.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривает апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. Прокурор в прениях назвал приговор обоснованным и проигнорировал все вопросы подсудимых и их защитников. 26 июля судья настоял, чтобы ингушские активисты начали выступать с последним словом, хотя все они просили время на подготовку к выступлениям.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

27 июля в суде выступил с последним словом Ахмед Барахоев, который ранее был удален с заседаний. Речь старейшины была очень эмоциональной и продолжалась около часа, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Обвинитель в суде первой инстанции сказал, что Барахоев, спекулируя чувствами народа, завоевывал себе политический имидж. Но я хочу довести до вас, что мой народ не нуждается в лидерах, а я не нуждаюсь в политическом имидже", - сказал Ахмед Барахоев.

Старейшина рассказал историю депортации ингушей, напомнив, что людей за два часа согнали в товарные вагоны, а потом "выбросили в Казахстане на февральский мороз", и многие погибли от голода и холода. А в это время в рядах советской армии сражались ингуши, ушедшие на фронт до этого - порядка 30% от тогдашнего числа ингушей, самый высокий процент среди народов России, подчеркнул он. "Они не знали, что их родных выслали и что они умерли в Казахстане. И те, кто вернулся, с наградами на груди, возле очага своего, который не горит, не тлеет, умирали от разрыва сердца. Этим не спекулируют. Эти чувства сидят у нас генетически, и эта боль никогда не пройдет!" - сказал Барахоев.

После возвращения из депортации, которая далась так трудно и стоила стольких жизней, в том числе в семье самого Барахоева, ингуши "вернулись, но не озлобились", указал он. "Ингуши всегда были законопослушным народом и не выступали против власти", - отметил старейшина. Даже когда ингуши предпринимали безрезультатные усилия, чтобы вернуться на свои родовые земли, в Пригородный район, они "свои требования хотели решить политическим. конституционным, законным путем", подчеркнул Барахоев.

По его мнению, в 2018 году история продолжилась, и "было решено расформировать" Республику Ингушетия в угоду руководству соседнего региона. "12 депутатов к нам вышли и рассказали, что они не голосовали (за соглашение о новой границе с Чечней). Хотя дело так и не возбудили, но соглашение нелегитимно, мы это знаем, и все это знают. Мой народ, узнав, что подлость совершается, вышел на площадь. Это любовь к Родине, верность ей, и я горжусь своим народом, своей молодежью, я им говорю спасибо за то, что они такие", - сказал Барахоев.

По его словам, если соглашение о границе Ингушетии и Чечни было важно для государства, то "у нашего народа есть мудрый институт - институт старейшин". "У нас как эти вопросы решаются? Обращаются к Совету тейпов - мол, соберите народ, давайте мы скажем, что это нужно государству, стране, вот стратегически, вот тактически - землю передать, полигон открыть. Что-то, что нужно для страны. Мы это поймем. Но это не было сделано", - сказал Барахоев.

Обвинение он счел беспочвенным. "Почему, когда мы попросили исполнить закон, мы стали экстремистами? Мне это непонятно. Что мы, убили людей? Пролили кровь? Поджигали машины, захватили учреждения государственного значения? Нет", - сказал старейшина.

Он указал, что высокопоставленные силовики были на связи с активистами и конкретно с ним в ходе протестов в Ингушетии, и протестующие шли навстречу их просьбам - в частности, когда привезли палатки, чтобы укрыться от дождя, палатки по просьбе представителей власти были убраны.

"Мы старались быть в правовом поле. <...> А в итоге мы становимся экстремистами. То есть мы прислушивались к тому, что они (силовики) говорят, выполняли их просьбы - то есть нас толкнули на экстремизм, получается? Они толкнули? Так получается", - сказал он.

При этом, напомнил Барахоев, когда бывший министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава давал показания в суде первой инстанции, он сказал, что в бытность его главой МВД (в 2017-2019 годах) в Ингушетии экстремистских организаций не было. То же самое сказали и другие представители правоохранительных органов Ингушетии, выступавшие на первом суде. "Но обвинение это не слышит. Это не берется во внимание. То есть любой процесс, который в защиту нас идет, суд первой инстанции не принимал", - сказал старейшина.

В мае 2018 года, когда Барахоев, по версии следствия и суда, создал экстремистское сообщество, он восстанавливался после операции на колене и передвигался в коляске. "Все документы предоставили, билеты предоставили. Но это ни суду, никому не было интересно", - сказал он.

Кроме того, на момент столкновений утром 27 марта 2019 года Барахоева не было на площади, потому что ему стало плохо. "Лично (глава ЦПЭ) Ибрагим Эльджаркиев попросил - ради Аллаха, Ахмед-хаджи, приезжай на площадь! И всё было оцеплено уже, никого не пускали. Но почему-то его машину и меня - пустили. Начал говорить, успокаивать молодежь. Я не могу понять - люди с таким стажем, с такими полномочиями - неужели (вам) непонятно, что нет состава преступления, а есть, наоборот, оказание помощи власти и содействие ей? И мы избежали - избежали крови, избежали беспорядков - витрины чтобы не били, машины не поджигали. Спасибо этой молодежи, что послушалась нас! А вместо этого - мы считаемся экстремистами. Мы сделали хорошее дело – и экстремисты!" - возмутился Ахмед Барахоев.

В суде первой инстанции рассматривался видеоролик, на котором видно, как Барахоев призывает всех успокоиться и не проливать кровь. "Но этот ролик ни обвинению, ни судье (первой инстанции) не интересен", - констатировал подсудимый, назвав безосновательным и обвинение другим подсудимым.

Приговор, вынесенный ему и Малсагу Ужахову, Барахоев счел пожизненным. "Нам не по 9 лет дали, нам пожизненное дали! Вон, по телевизору передают, что 73 года продолжительность жизни в России. Мне вот-вот 70 лет, а ему (Ужахову) уже 70. Нам еще 3 года сидеть. А вернувшись, 1,5 года - на учете стоять. Шагу из района ступить нельзя, с людьми встречаться нельзя. Пять лет не имею права общественными делами заниматься. Это пожизненный срок!" - заявил Барахоев.

Он также указал на политическую подоплеку процесса. "Это не правосудие. Это заказной суд, политический! Чтобы испугать население. Но вы нас не сломали - и не сломаете, не напугали - и не напугаете! Никто, кроме Всевышнего, нас не может сломать, и мы будем идти до конца! […] Я законопослушный гражданин - буду и остаюсь таким всегда!" - заключил он.

Приговор будет оглашен 28 июля в 10.30 мск, объявил в конце заседания судья.

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