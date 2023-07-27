Исмаил Нальгиев поблагодарил активистов и правозащитников

27 июля 2023, 03:29

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Судья настоял, чтобы ингушские активисты начали выступать с последним словом в апелляционном процессе, хотя все они просили время на подготовку к выступлениям. Исмаил Нальгиев напомнил, что не признает себя виновным, поблагодарив всех правозащитников и активистов за поддержку на протяжении процесса.

Как писал "Кавказский узел", с 13 января суд в Ставропольском крае рассматривает апелляционные жалобы на приговор семи лидерам протеста в Магасе. 20 июля активисты Багаудин Хаутиев, Муса Мальсагов и Малсаг Ужахов заявили, что обвинение по их делу опровергается материалами дела, но суд часть этих данных проигнорировал, а часть умышленно исключил. Прокурор назвал приговор нижестоящей инстанции обоснованным, проигнорировав все вопросы подсудимых и их защитников.

Ингушские активисты были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

На заседании в Ставропольском краевом суде в Пятигорске 26 июля адвокаты, не присутствовавшие лично во время выступления прокурора, представили свои возражения к позиции обвинения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Калой Ахильгов, отметил, что прокурор в прениях "обошелся тем, что задекларировал" все то, что было у него изложено в возражениях на апелляционные жалобы подсудимых в прошлом году. "По большому счету, это должно было бы считаться неким признанием слабости своей позиции или неумением разъяснить свою позицию - после того, что здесь происходило на протяжении почти восьми месяцев. Часто так бывает, что прокурор отказывается от участия в репликах, а определенным образом ориентированный суд вообще не нуждается в репликах не только прокурора, но и защиты. И, к сожалению, наш случай не исключение", - сказал защитник.

Адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев указал на недопустимую логику судьи первой инстанции, который оценивал экспертизы, касающиеся одного и того же момента, в совершенно разном ключе. В частности, лингвистическая экспертиза, которая была проведена стороной следствия в 2020 году и выводы которой подтверждают невиновность подсудимых, не была принята судьей в расчет - суд счел не относящимися к делу проанализированные экспертами высказывания, которые прозвучали уже после беспорядков на митинге. При этом лингвистическая экспертиза, на основании которой Саутиеву задержали, касалась тех же самых высказываний, и на нее судья ссылается как на одно из доказательств вины.

"В одном и том же приговоре, когда эксперт говорит, что да, там были побуждения, но к чему - не указывает, это для судьи доказательство вины. А когда эксперт анализирует эти же высказывания Саутиевой и приходит выводу, что в них нет побуждения к противоправным действиям, - и это, подчеркиваю, также экспертиза, проведенная по поручению следствия, - судья понимает, что есть противоречия в представленных доказательствах и что разрешить эти противоречия невозможно, делает необъективный и нелогичный вывод, что конкретно эти высказывания были сделаны позже и предметом судебного следствия не являются. Хотя в другой экспертизе они являлись", - сказал адвокат. Дзугаев добавил, что выступление прокурора не соответствует самой сути прений: обвинитель не представил ни одного опровергающего довода в ответ на многочисленные доводы защитников.

"Мы конкретно называли нормы, на основании которых считаем, что выводы суда первой инстанции носят незаконный характер. А в ответ что мы услышали? Пустословия", - отметил адвокат Джабраил Куриев, также подчеркнув, что это "назвать прениями сторон нельзя".

Куриев напомнил о приказе №465 Генпрокуратуры РФ от 25 декабря 2012 года, в котором говорится, что отказ от уголовного преследования невиновных в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения.

"Если в ходе судебного заседания выясняется, что имеются какие-то нарушения закона, что суд явно делал неправомерные, незаконные выводы, то прокурор, поддерживая государственное обвинение, обязан со ссылкой на конкретный закон привести довод - вот, защита привела такой-то довод, а вот государственное обвинение, согласно такому-то пункту, или разъяснению Верховного суда, или же норме УПК, приводит в ответ какой-то опровергающий довод, обосновывающий законность решения суда. <...> Если же прокурор не в состоянии этого сделать, то такое поддержание государственного обвинения, я считаю, недопустимо", - сказал Куриев.

После того, как все адвокаты высказались в репликах, судья предложил выступить с ответной репликой прокурору Тимуру Золотовскому. Тот ответил, что позиция гособвинения была высказана, и от реплики отказался.

Судья объявил об окончании судебных прений и настойчиво потребовал, чтобы подсудимые выступили с последним словом. Активисты возражали, что оставили конспекты своих выступлений в СИЗО: в суд не привезли удаленного до последнего слова Ахмеда Барахоева, поэтому остальные не ожидали последнего слова на этом заседании. "Мы сегодня не готовы выступать", - заявил Малсаг Ужахов.

Судья продолжил настаивать, чтобы подсудимые начали выступления с последним словом. Багаудин Хаутиев попросил у судьи время, чтобы подготовиться к выступлению до 27 июля. "Просто то, что я письменно подготовил, осталось в СИЗО, я даже не предполагал, что сегодня будет такая возможность", - сказал он. Судья отверг его аргумент, но с последним словом вызвался выступить Исмаил Нальгиев.

Нальгиев поблагодарил всех, кто поддерживал его и его соратников во время процесса, вспомнив также ингушских активистов, которые оказались в вынужденной эмиграции. "Пятый год идет это дело. Устали все - и наши защитники, и родственники, и сопереживающие. На протяжении всего этого времени мы чувствовали поддержку, она постоянно нам оказывалась - со стороны как нашего народа, так и всей общественности России и не только. Постоянные письма, материальная, моральная и всяческая помощь. Я хочу всех этих людей поблагодарить", - сказал Нальгиев.

Он также поблагодарил всех журналистов, которые освещали их процесс "с самого начала и по сегодняшний день". "Хочу сказать слова благодарности всем слушателям - нашим родным, друзьям, близким, которые навещают нас и продолжают навещать, всем, кто помогает нам - делом, словом, молитвами, и тем, кто хочет помогать, но у кого нет такой возможности. Все, что вы делаете, очень сильно облегчает нашу жизнь", - отметил подсудимый.

Также активист поблагодарил всех адвокатов и общественных защитников, перечислив их поименно и подробно отметив заслуги каждого из них. Нальгиев еще раз подчеркнул, что никаких законов они не нарушили, наоборот - "строго следовали Конституции". "Справедливо ли, когда человек, который борется за правду и говорит истину, оказывается в застенках и угнетен? Возможно, это и несправедливо, но все эти испытания - это, наоборот, "очищение и воздаяние от Всевышнего", - добавил он.

После выступления Нальгиева судья обратился к Зарифе Саутиевой. Она попросила возможность выступить на следующем заседании, судья вновь отверг аргумент о неготовности к выступлению. Барах Чемурзиев и Муса Мальсагов отказались выступать вовсе. "Я свою позицию изложил, мне добавить больше нечего", - сказал Чемурзиев, а Мальсагов отметил, что считает выступление с последним словом "бессмысленным".

На заседании 27 июля с последним словом должны выступить Малсаг Ужахов, Ахмед Барахоев, Багаудин Хаутиев и Зарифа Саутиева.

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