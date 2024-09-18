ЕСПЧ присудил компенсацию Зарифе Саутиевой

18 сентября 2024, 20:54

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Европейский суд по правам человека признал, что власти России нарушили в отношении ингушской активистки Зарифы Саутиевой статью о запрете пыток и бесчеловечного обращения, и назначил ей 1000 евро компенсации, хотя Россия не считает себя обязанной исполнять решения Евросуда.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушские активисты после протестного митинга в Магасе, участники которого выступили против соглашения о границе с Чечней, были обвинены в создании экстремистского сообщества и участии в нем. В декабре 2021 года суд приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам заключения, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной годам. В июле 2023 года апелляционный суд оставил приговор в силе, при этом ужесточив активистам условия дополнительного наказания. Зарифа Саутиева отбывает наказание в женской колонии Зеленокумска.

Зарифа Саутиева во время следствия жаловалась на давление силовиков и на ужасные условиях в СИЗО Пятигорска. Силовики, по словам активистки, регулярно намекали ей на пытки и всячески давили, добиваясь, чтобы она дала им "какие нужно" показания.



Европейский суд по правам человека вынес решение по делу политзаключённой ингушской активистки Зарифы Саутиевой и признал доказанным, что во время следствия силовики жестоко обращались с Зарифой, сообщил сегодня в своем телеграм-канале Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

ЕСПЧ признал в частности, что власти России нарушили в отношении Саутиевой 3-ю статью Европейской конвенции о запрете пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. Саутиевой назначена компенсация в 1000 евро.

"Кавказский узел" писал, что ЕСПЧ продолжает выносить решения по жалобам активистов из России несмотря на выход России из Европейской конвенции о правах человека. Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать жалобы заявителей из России при условии, что они были поданы до этого дня.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о деле лидеров ингушского протеста". Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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