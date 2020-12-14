Чемурзиев Барах Ахметович

14 декабря 2020, 13:12

Ингушский общественный деятель, член президиума Всемирного конгресса ингушского народа, председатель Общественного движения «Опора Ингушетии». 13 апреля 2019 года арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и насилии по отношению к представителю власти.

Судебное следствие

После завершения предварительного следствия в сентябре 2020 года Верховный суд России предписал рассматривать в Ставропольском крае дело семи лидеров протестов, которых, в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Бараху Чемурзиеву, Мусе Мальсагову, Ахмеду Барахоеву, Багаудину Хаутиеву, Малсагу Ужахову, Исмаилу Нальгиеву и Зарифе Саутиевой. Первое судебное заседание по делу в отношении активистов состоялось 24 ноября в Кисловодском горсуде. Судья согласился на открытый процесс по делу, за исключением лишь некоторых заседаний.

Барах Чемурзиев, обвиняется по двум статьям УК РФ: «Организация насилия, опасного для жизни или здоровья представителей власти в связи с исполнением ими должностных обязанностей» (до 10 лет лишения свободы), «Участие в экстремистском сообществе» (до 6 лет лишения свободы).

Мартовский митинг и арест

Организаторы и лидеры митинга в столице Ингушетии, прошедшего 26 марта 2019 года, в том числе и Барах Чемурзиев, неоднократно призывали сторонников протеста соблюдать порядок и придерживаться закона. Однако именно они были задержаны и арестованы. Чемурзиев получил 10 суток административного ареста 1 .

13 апреля Чемурзиева и других лидеров протестов задержали перед выходом из спецприемника и отправили в СИЗО Нальчика. Нальчикский суд арестовал Бараха Чемурзиева по уголовному делу о применении насилия по отношению к представителю власти.

Адвокат Аральбек Думанишев, представляющий интересы другого активиста - Мусы Мальсагова, говорит, что лидеров протеста обвиняют в том, что они не сумели убедить толпу разойтись: «Якобы они могли оказать воздействие, но не оказали. При этом все они просили, чуть ли не умоляли всех разойтись, как их можно привлекать к ответственности?» .

Против Соглашения о границе Ингушетии и Чечни

С самого начала осенних протестных акций против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией Барах Чемурзиев был в самой гуще событий. Руководитель оргкомитета митинга, он добивался легализации протеста, входил в делегацию на встречах с полпредом президента Александром Матовниковым.

«Кавказский узел» ведет обновляемую хронику «Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней». Акции протеста в республике начались из-за демаркации границы между Ингушетией и Чечней. Материалы, касающиеся территориальных споров Чечни с соседями, публикуются «Кавказским узлом» на специальной тематической странице «Как Кадыров Чечню укрупняет».

Вместе с Ахмедом Барахоевым, Мусой Мальсаговым и другими активистами Барах Чемурзиев создал 18 октября 2018 года Ингушский Комитет Национального Единства (стал его сопредседателем) и провел Первый Всемирный конгресс ингушского народа .

Предыдущая общественная деятельность

В 2017 году для ухода за престарелыми родителями вернулся в Ингушетию из Санкт-Петербурга. Возглавил общественное движение «Опора Ингушетии». Активно включился в общественную жизнь республики.

Много и регулярно отзывался в фейсбуке на все актуальные темы и проблемы в регионе: «Меня приводят в недоумение, в ужас, некоторые вещи. Скажем так, обычаи делового оборота, негативные устоявшиеся традиции, понятия. Везде процветает имитация деятельности… Одни имитируют, что работают, другие имитируют, что учат, полицейские имитируют, что охраняют закон. А над всеми стоит правительство, которое имитирует, что эффективно управляет республиканскими структурами… Еще 10-20 лет и эта молодежь, либо уедет, либо превратиться в таких же, как мы, приспособленцев-имитаторов и конформистов. Тогда этот период безнадежья продолжится еще на неопределенное время. Может уже хватит врать и себе, и другим?» .

Участвовал в антикоррупционной повестке: «Все сидящие пытаются найти виновного и перекладывают вину друг на друга. Между строк - виновный Евкуров. Хотя Хамхоев и Евкуров поссорились два года назад, а деньги перестали поступать тоже два года назад… Хамхоев заявляет, что есть молодые люди, передавшие на строительство мечети 250-300 миллионов рублей. Но документов нет» .

Посты Бараха Чемурзиева неоднократно попадали в «Топ 10» северокавказской блогосферы Кавказского узла .



Биография

Родился 17 мая 1969 года в Грозном. Там окончил 8-летку и Грозненский политехнический техникум. После армии уехал в Санкт-Петербург.

Учился в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.

Кандидат экономических наук, был доцентом Санкт-Петербургского экономического университета. Работает в Юридическом бюро «Булгучев, Чемурзиев и партнеры».

Председатель ОД «Опора Ингушетии». Член президиума Всемирного конгресса ингушского народа.

Женат. Имеет двух малолетних детей и одного несовершеннолетнего ребенка. Один ребенок инвалид, с диагнозом ДЦП.

Примечания