Суд согласился на открытый процесс по делу ингушских активистов

24 ноября 2020, 23:30

Кисловодский горсуд решил провести в закрытом режиме лишь некоторые заседания по делу ингушских активистов, обвиненных в создании экстремистского сообщества. Присутствие группы поддержки подсудимых на большинстве заседаний разрешено, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России предписал рассматривать дело семи лидеров протестов, которых в отличие от рядовых участников митинга, обвиняют в создании экстремистского сообщества, в Ставропольском крае. Защита выступала против изменения подсудности дела. 19 ноября суд на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову, Багаудину Хаутиеву, Бараху Чемурзиеву, Малсагу Ужахову, Ахмеду Нальгиеву и Зарифе Саутиевой. Судья отказался рассматривать ходатайства адвокатов на предварительном заседании, защита сочла это процессуальным нарушением.

В создании экстремистского сообщества обвинены член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев.

Первое судебное заседание по делу в отношении активистов состоялось сегодня в Кисловодском горсуде, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев.

"Всех подсудимых доставили в суд. Также были их адвокаты. Представитель прокуратуры выступил с ходатайством закрыть судебный процесс. Защита выступила против этого. Суд принял решение о том, что процесс будет открытым, кроме некоторых заседаний. Например тех, в которых будут участвовать эксперты", - сообщил адвокат.

Он также указал, что суд удовлетворил ходатайство защиты о видеозаписи и фотосъемке в зале суда.

На судебное заседание приехали родственники активистов, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев. "Была солидная группа поддержки. Мы заявили ходатайство о том, чтобы помещение проветривалось каждый час. Суд удовлетворил ходатайство. Во время перерывов люди из группы поддержки сменяли друг друга. Заходили по два-три человека, остальные ждали на улице", - рассказал он.

По словам адвоката, суд объявил перерыв до 1 декабря. "Мы будем заседать 1 и 2 декабря. Точнее, каждые вторник и среду будут проходить заседания по данному делу", - добавил он. По словам Куриева, на следующем заседании планируется начать допрос свидетелей обвинения, всего таковыми являются 150 человек.

По его словам, Малсагу Ужахову предъявлены обвинения по трем статьям - об организации опасного для жизни и здоровья представителей власти насилия, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также об организации экстремистского сообщества.

"Эти три статьи остались у Малсага Ужахова. Мной и адвокатом Зарифы Саутиевой Биланом Дзугаевым было заявлено ходатайство об истребовании доказательств, которые мы сами не могли получить", - сказал он.

По его словам, после событий в Ингушетии также было возбуждено дело по статье 212 (массовые беспорядки). "По этому делу начали задерживать людей и вменять уже им применение насилия в отношении представителя власти", - пояснил Куриев.

Следственные органы возбудили в связи с событиями в Ингушетии уголовные дела о массовых беспорядках и применении опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (статья 212 и часть 2 статьи 318 УК России), сообщил в апреле 2019 года Правозащитный центр "Мемориал". Появление дела о массовых беспорядках внушает опасения, что власти не ограничатся административными арестами для ингушских оппозиционеров - ряду активистов могут угрожать реальные сроки лишения свободы, подчеркивалось в заявлении правозащитников.

По его словам, дело по статье о массовых беспорядках до сих пор находится в следственном комитете. "Лингвистические экспертизы, которые были сделаны в рамках того дела, не попали [в материалы дел активистов]. Это экспертизы по выступлениям, высказываниям, интервью. Как мы считаем, выводы экспертов сделаны в нашу пользу. Суд удовлетворил наше ходатайство", - рассказал Куриев.

Он отметил, что закрытыми на процессе будут только некоторые заседания. "Ряд свидетелей [по делу] являются засекреченными. По решению суда, заседания с их участием, а также с участием потерпевших и экспертов будут закрытыми. Все остальные заседания будут открытыми", - сообщил адвокат.

Защита также заявила о том, чтобы подсудимые были не в "аквариуме", а находились рядом со своими адвокатами, сказал Кируев. "В этой части нам отказали", - пояснил адвокат.

Он также рассказал, что Малсаг Ужахов нуждается в медпомощи. "После перевода в Пятигорское СИЗО я не успел пообщаться с Ужаховым по поводу его самочувствия. Если говорить о его состоянии в общем, в СИЗО в Нальчике и Владикавказе было очевидно, что у него проблемы со здоровьем. Человеку 68 лет, у него заболевания [...]. Он вынужден постоянно принимать гормональные препараты", - рассказал Куриев.

Самочувствие Ахмеда Барахоева на заседании было удовлетворительным, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Башир Точиев. "Он жаловался на отсутствие горячей воды в СИЗО Пятигорска. У Ахмеда была операция по замене сустава. Он пожилой человек, у него ряд других заболеваний. Больному человеку в таких условиях сложно", - отметил адвокат.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.