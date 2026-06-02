Боец из Волгограда убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградец Александр Токарев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1800 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 31 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1799 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит футболист из Волгограда Александр Токарев, сообщило сегодня местное издание "Городские вести", учредитель которого – муниципальное учреждение "ИАВ".

У 40-летнего Токарева остались мать, жена и двое сыновей. Токарев выступал в амплуа полузащитника в разные годы в командах «Урожая» из Елани, «Нефтяника» из Жирновска, «Текстильщика» из Камышина, «Эксклюзива» из Волжского, сообщает ИА "Высота 102".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1800 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.