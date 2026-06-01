Новые выбросы пальмового масла замечены в Темрюкском районе на фоне молчания властей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры обнаружили новые выбросы пальмового масла в поселке Волна. Власти Темрюкского района скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Чёрное море.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" еще в конце февраля сообщили, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. В конце мая на пляже в поселке Волна были обнаружены также свежие выбросы мазута: за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси. Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии.

Новые выбросы пальмового масла обнаружены в Темрюкском районе

После шторма море снова вынесло куски пальмового жира. Также волной замыло песком часть ранее собранных мешков, подготовленных сотрудниками ЭФКО, сообщил сегодня волонетрский штаб "Дельфины".

"Появилась рабочая проблема: загрязнение собрано в пластиковые мешки, и теперь после замыва непонятно, как доставать их безопасно — чтобы не повредить мешки и не разнести содержимое обратно по берегу. Сейчас важно осмотреть участок, оценить состояние мешков и организовать дальнейший вывоз. После каждого шторма берег приходится проверять заново. Море снова показывает, что эта работа требует постоянного контроля", - пишут волонтеры.

Днем ранее они сообщили, что за неделю в поселке Волна собрано 606 мешков пальмового жира; 54 мешка мазутной смеси; 9 мешков мусора.

Власти умолчали о попадании в море 4 тонн пальмового масла

Власти Темрюкского района два месяца скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Чёрное море.



Это то самое масло, которое с середины февраля до сих пор выносит на побережье, а убирают его волонтеры, пишет эколог Жора Каваносян.

Глава Темрюкского района Фёдор Бабенков получил представление от прокуратуры за бездействие во время выбросов пальмового масла на побережье Темрюкского района Краснодарского края, пишет портал "Город".

Депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев 10 апреля по просьбе жителей района направил запрос в прокуратуру. «В СМИ и социальных сетях публикуются многочисленные тревожные обращения волонтёрских организаций и местных жителей Темрюкского района. Они свидетельствуют о систематическом загрязнении побережья, включая береговую линию и акваторию Керченского пролива до Крымского моста, веществами, идентифицируемыми как пальмовое масло и жировые смеси. Согласно распространённым фото- и видеоматериалам, эти вещества образуют на берегу масштабные, плотные скопления. Данные образования наносят непоправимый вред локальным экосистемам, создают опасную антисанитарную обстановку и полностью блокируют нормальное использование прибрежной зоны», - писал он в своем запросе.

Депутату пришёл официальный ответ прокуратуры, подписанный исполняющим обязанности прокурора Краснодарского края Александром Трухиным. Он датирован 26 мая.

«Установлено, что 15 февраля 2026 года на территории ООО «ЭФКО», объектах инфраструктуры ООО «Пищевые ингредиенты», размещённых в морском порту Тамань, произошло возгорание. Площадь пожара составила 1500 кв. м. Он уничтожил производственные и складские объекты предприятия. Вследствие указанных событий произошёл разлив 4 тыс. тонн растительных жиров (пальмового масла) на побережье и в акваторию морского порта Тамань. Длина загрязнения береговой линии составила 1 км, ширина – от 5 до 10 м, толщина слоя – до 70 см. Ввиду штормового волнения моря в момент разлива ФГБУ «Морспасслужба», ПАСФ ЭКОСПАС меры по очистке акватории морского порта Тамань не предпринимались. Впоследствии фракции пальмового масла вынесло на побережье», - сообщил представитель прокуратуры в своем ответе.

Он добавил, что 13 апреля 2026 года прокуратурой Темрюкского района в связи с непринятием мер к ликвидации очагов загрязнения берега Чёрного моря главе района вынесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, органом местного самоуправления организован мониторинг береговой линии и контроль за проведением работ в зоне ликвидации последствий выброса растительных жиров. Также в ООО «Пищевые ингредиенты» направлено информационное письмо по вопросу принятия мер для ускорения процесса очистки побережья от растительного масла», - говорится в официальном ответе.