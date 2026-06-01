×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:48, 1 июня 2026

Новые выбросы пальмового масла замечены в Темрюкском районе на фоне молчания властей

Пальмовое масло на пляже в Темрюкском районе. Фото: https://www.instagram.com/p/DXEDk06DLzF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры обнаружили новые выбросы пальмового масла в поселке Волна. Власти Темрюкского района скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Чёрное море.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры штаба "Дельфины" еще в конце февраля сообщили, что в поселке Волна берег загрязнен выбросами пальмового масла. В конце мая на пляже в поселке Волна были обнаружены также свежие выбросы мазута: за день волонтеры очистили пляж, собрав более 200 мешков мазутно-песчаной смеси. Локальные выбросы мазута на побережье в Темрюкском районе оперативно ликвидируются волонтерами, но большие объемы попавшего в море пальмового масла вместе с нефтепродуктами создают токсичную смесь, которая серьезно угрожает экологии. 

Новые выбросы пальмового масла обнаружены в Темрюкском районе

После шторма море снова вынесло куски пальмового жира. Также волной замыло песком часть ранее собранных мешков, подготовленных сотрудниками ЭФКО, сообщил сегодня волонетрский штаб "Дельфины".

"Появилась рабочая проблема: загрязнение собрано в пластиковые мешки, и теперь после замыва непонятно, как доставать их безопасно — чтобы не повредить мешки и не разнести содержимое обратно по берегу. Сейчас важно осмотреть участок, оценить состояние мешков и организовать дальнейший вывоз. После каждого шторма берег приходится проверять заново. Море снова показывает, что эта работа требует постоянного контроля", - пишут волонтеры.

Днем ранее они сообщили, что за неделю в поселке Волна собрано 606 мешков пальмового жира;  54 мешка мазутной смеси;  9 мешков мусора.

Власти умолчали о попадании в море 4 тонн пальмового масла

Власти Темрюкского района два месяца скрывали попадание 4 тысяч тонн пальмового масла в Чёрное море.

Это то самое масло, которое с середины февраля до сих пор выносит на побережье, а убирают его волонтеры, пишет эколог Жора Каваносян.

Глава Темрюкского района Фёдор Бабенков получил представление от прокуратуры за бездействие во время выбросов пальмового масла на побережье Темрюкского района Краснодарского края, пишет портал "Город".

Депутата Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев 10 апреля по просьбе жителей района направил запрос в прокуратуру. «В СМИ и социальных сетях публикуются многочисленные тревожные обращения волонтёрских организаций и местных жителей Темрюкского района. Они свидетельствуют о систематическом загрязнении побережья, включая береговую линию и акваторию Керченского пролива до Крымского моста, веществами, идентифицируемыми как пальмовое масло и жировые смеси. Согласно распространённым фото- и видеоматериалам, эти вещества образуют на берегу масштабные, плотные скопления. Данные образования наносят непоправимый вред локальным экосистемам, создают опасную антисанитарную обстановку и полностью блокируют нормальное использование прибрежной зоны», - писал он в своем запросе.

Депутату пришёл официальный ответ прокуратуры, подписанный исполняющим обязанности прокурора Краснодарского края Александром Трухиным. Он датирован 26 мая.

«Установлено, что 15 февраля 2026 года на территории ООО «ЭФКО», объектах инфраструктуры ООО «Пищевые ингредиенты», размещённых в морском порту Тамань, произошло возгорание. Площадь пожара составила 1500 кв. м. Он уничтожил производственные и складские объекты предприятия. Вследствие указанных событий произошёл разлив 4 тыс. тонн растительных жиров (пальмового масла) на побережье и в акваторию морского порта Тамань. Длина загрязнения береговой линии составила 1 км, ширина – от 5 до 10 м, толщина слоя – до 70 см. Ввиду штормового волнения моря в момент разлива ФГБУ «Морспасслужба», ПАСФ ЭКОСПАС меры по очистке акватории морского порта Тамань не предпринимались. Впоследствии фракции пальмового масла вынесло на побережье», - сообщил представитель прокуратуры в своем ответе.

Он добавил, что 13 апреля 2026 года прокуратурой Темрюкского района в связи с непринятием мер к ликвидации очагов загрязнения берега Чёрного моря главе района вынесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, органом местного самоуправления организован мониторинг береговой линии и контроль за проведением работ в зоне ликвидации последствий выброса растительных жиров. Также в ООО «Пищевые ингредиенты» направлено информационное письмо по вопросу принятия мер для ускорения процесса очистки побережья от растительного масла», - говорится в официальном ответе.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Судьи и планы недвижимости. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:57, 1 июня 2026
Генпрокуратура подала иски об изъятии имущества у двух краснодарских судей
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:00, 1 июня 2026
Военный из Туапсе убит в зоне СВО
Подтопленная Рождественская набережная. Скриншот фото из telegram-канала "Сельхоз ЮМР Краснодар" от 31.05.26, https://t.me/selhoz_umr_krasnodar/14759.
21:00, 31 мая 2026
Улицы и дома подтоплены на Кубани после дождей
Боны в мазуте на Приморском пляже Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала "Мой Туапсе" от 31.05.26, https://t.me/my_tuapse/35688.
19:00, 31 мая 2026
Информация о загрязнениях в Туапсе поступает на фоне объявленного открытия пляжей
Один из участков пляжей (Центральный пляж - от Лечебного пляжа до пляжа санатория "Бимлюк"), разрешенных для отдыха в Анапе. Иллюстрация из телеграм-канала главы города https://t.me/sbmaslova/6319
15:00, 31 мая 2026
Власти Анапы объявили об открытии песчаных пляжей для отдыхающих
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:37, 29 мая 2026
Карапетян Самвел
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
11:53, 28 мая 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

На месте убийства. Фото Юрий Тимофеев (RFE/RL) Убийство Юрия Буданова

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Сотрудник правоохранительных органов в кафе в Пятигорске. 31 мая 2026 г. Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставрополью
01 июня 2026, 10:58
Число госпитализированных посетителей кафе в Пятигорске выросло до 41

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
29 мая 2026, 21:27
Защитники свободы прессы осудили давление на семью Айтадж Тапдыг

Сотрудники силовых структур заходят в квартиру. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 мая 2026, 17:25
Семья Присяжнюка сообщила о попытке силовиков ворваться в квартиру в Махачкале

Мусор собранный на пляже в поселке Волна. 29 мая 2026 г. Фото: https://t.me/shtab_delfin/2780
29 мая 2026, 14:37
Волонтеры убрали новый выброс мазута в поселке Волна

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше