Генпрокуратура подала иски об изъятии имущества у двух краснодарских судей

Иск об обращении в доход государства имущества краснодарских судей Ольги Борисовой и Ольги Богатых подала Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей из Краснодарского края, в числе которых судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова и Ольга Богатых.

Генпрокуратура Российской Федерации направила в Тверской суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества судей Четвертого кассационного суда в Краснодаре Ольги Борисовой и Ольги Богатых, пишет 30 мая портал "Право.ру".

Основанием для иска стало нарушение судьями антикоррупционного законодательства.

Ольга Борисова была назначена на должность судьи Четвертого кассационного суда в 2024 году, до этого она была заместителем председателя Краснодарского краевого суда. Ольга Богатых стала судьей Четвертого кассационного суда в 2022 году, следует из данных на сайте суда.

Напомним, что в августе прошлого года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 30 января кассационный суд утвердил изъятие имущества.