Генпрокуратура подала иски об изъятии имущества у двух краснодарских судей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Иск об обращении в доход государства имущества краснодарских судей Ольги Борисовой и Ольги Богатых подала Генпрокуратура России.
Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей из Краснодарского края, в числе которых судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова и Ольга Богатых.
Генпрокуратура Российской Федерации направила в Тверской суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества судей Четвертого кассационного суда в Краснодаре Ольги Борисовой и Ольги Богатых, пишет 30 мая портал "Право.ру".
Основанием для иска стало нарушение судьями антикоррупционного законодательства.
Ольга Борисова была назначена на должность судьи Четвертого кассационного суда в 2024 году, до этого она была заместителем председателя Краснодарского краевого суда. Ольга Богатых стала судьей Четвертого кассационного суда в 2022 году, следует из данных на сайте суда.
Напомним, что в августе прошлого года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 30 января кассационный суд утвердил изъятие имущества.
