Кавказский узел

04:57, 1 июня 2026

Генпрокуратура подала иски об изъятии имущества у двух краснодарских судей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск об обращении в доход государства имущества краснодарских судей Ольги Борисовой и Ольги Богатых подала Генпрокуратура России.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей из Краснодарского края, в числе которых судьи Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова и Ольга Богатых.

Генпрокуратура Российской Федерации направила в Тверской суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества судей Четвертого кассационного суда в Краснодаре Ольги Борисовой и Ольги Богатых, пишет 30 мая портал "Право.ру".

Основанием для иска стало нарушение судьями антикоррупционного законодательства.

Ольга Борисова была назначена на должность судьи Четвертого кассационного суда в 2024 году, до этого она была заместителем председателя Краснодарского краевого суда. Ольга Богатых стала судьей Четвертого кассационного суда в 2022 году, следует из данных на сайте суда.

Напомним, что в августе прошлого года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 30 января кассационный суд утвердил изъятие имущества.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
