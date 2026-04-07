Кавказский узел

02:50, 7 апреля 2026

Председатель Верховного суда инициировал проверку четырех кубанских судей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для антикоррупционных проверок четырех судей из Краснодарского края, в числе которых дочь бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и сестра бывшего зампредседателя того же суда Елены Хахалевой.

Высшая квалификационной коллегия судей направила в Генеральную прокуратуру Российской Федерации материалы для антикоррупционных проверок четырех судей Краснодарского края.

По поручению председателя ВС РФ переданы материалы судей Арбитражного суда Краснодарского края - дочери бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего зампредседателя того же суда Елены Хахалевой Наталии Хахалевой. Утверждается, что у них и членов их семей выявлены активы, не соответствующие задекларированным доходам, пишет 6 апреля "Коммерсант".

Также переданы материалы в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

Наталия Хахалева за деньги принимала решения в пользу компаний, уклоняющихся от уплаты налогов, из-за ее действий бюджет недополучил более миллиарда рублей, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На полученные деньги Хахалева приобрела два дома общей площадью 510 квадратных метров и три земельных участка площадью 2,7 тысячи квадратных метров. Недвижимость находится в элитных коттеджных поселках в Краснодарском крае и Подмосковье. Также у судьи обнаружили автомобиль Porsche Cayenna Turbo.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в августе прошлого года суд по иску Генпрокуратуры России конфисковал активы на 13 миллиардов рублей у бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. 30 января кассационный суд утвердил изъятие имущества.

Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева была объявлена в международный розыск в связи с обвинением в мошенничестве и служебном подлоге. Следователи считают, что в 2019 году Хахалева ездила в командировки, которые не оформила должным образом, и ее отсутствие расценили как прогулы. В общей сложности она пропустила 127 рабочих дней, при этом продолжая получать оклад, и за время отсутствия получила 1,2 миллиона рублей. В декабре 2021 года высшая квалификационная коллегия судей России разрешила возбудить дело против Хахалевой, а за неделю до этого Хахалева покинула Россию. В мае 2022 года глава СКР распорядился возбудить в отношении Хахалевой дело по статьям о служебном подлоге и мошенничестве, суд заочно арестовал ее.

Автор: "Кавказский узел"

