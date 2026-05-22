Кавказский узел

23:21, 22 мая 2026

ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске

Видео ЦОС ФСБ России, опубликованное в телеграм-канале ТАСС.

Подозреваемый в подготовке подрыва объекта энергетики задержан в Новороссийске. 

Как писал "Кавказский узел", что 20 мая был заключен под стражу житель Краснодара, подозреваемый в приготовлении к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Версию о госизмене и подготовке теракта силовики подкрепили видеозаписью признания задержанного.

В регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром.

Сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске 22-летнего жителя Северского района Краснодарского края, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетической инфраструктуры. По данным спецслужбы, он был завербован сотрудником СБУ через мессенджер WhatsApp*. Следствие считает, что он должен был совершить подрыв одного из объектов энергетики на территории Краснодарского края с использованием самодельного взрывного устройства. В ФСБ уточнили, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Подозреваемый был задержан, когда следовал к месту тайниковой закладки, где он должен был забрать средства поражения. По версии ФСБ, у него были изъяты самодельный фугас с массой взрывчатки около 2,5 кг и мобильный телефон с перепиской, которая, по версии следствия, подтверждает подготовку преступления, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене.

На кадрах задержания и допроса, опубликованных ТАСС, задержанный юноша рассказал, что с ним якобы связался сотрудник СБУ, представившийся Владиславом, и пообещал ему вознаграждение за подрыв. Также содержатся кадры, на которых сотрудники ФСБ бегут по лесу, задерживают подозреваемого, а затем находят схрон.

Напомним, что 13 мая суд арестовал двоих жителей Новороссийска, обвиняемых в передаче данных о военных объектах в бухте Новороссийска украинским спецслужбам.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
