ФСБ рапортовала о предотвращенном взрыве в Новороссийске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Подозреваемый в подготовке подрыва объекта энергетики задержан в Новороссийске.
Как писал "Кавказский узел", что 20 мая был заключен под стражу житель Краснодара, подозреваемый в приготовлении к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Версию о госизмене и подготовке теракта силовики подкрепили видеозаписью признания задержанного.
В регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром.
Сотрудники ФСБ России задержали в Новороссийске 22-летнего жителя Северского района Краснодарского края, подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетической инфраструктуры. По данным спецслужбы, он был завербован сотрудником СБУ через мессенджер WhatsApp*. Следствие считает, что он должен был совершить подрыв одного из объектов энергетики на территории Краснодарского края с использованием самодельного взрывного устройства. В ФСБ уточнили, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.
Подозреваемый был задержан, когда следовал к месту тайниковой закладки, где он должен был забрать средства поражения. По версии ФСБ, у него были изъяты самодельный фугас с массой взрывчатки около 2,5 кг и мобильный телефон с перепиской, которая, по версии следствия, подтверждает подготовку преступления, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене.
На кадрах задержания и допроса, опубликованных ТАСС, задержанный юноша рассказал, что с ним якобы связался сотрудник СБУ, представившийся Владиславом, и пообещал ему вознаграждение за подрыв. Также содержатся кадры, на которых сотрудники ФСБ бегут по лесу, задерживают подозреваемого, а затем находят схрон.
Напомним, что 13 мая суд арестовал двоих жителей Новороссийска, обвиняемых в передаче данных о военных объектах в бухте Новороссийска украинским спецслужбам.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.