Видео о фальсификации выбросов мазута в Агое вызвало сомнения комментаторов

Неизвестные делают постановочное видео о мазуте на пляже в Агое для нагнетания экологической паники, сообщили туапсинские Telegram-каналы. Видео о постановочном ролике снято издалека и не содержит доказательств, возразили комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода завершены, сообщили спасатели. На рапорты чиновников об устранении разлива нефтепродуктов в районе завода и обещания очистить пляжи к 1 июня пользователи Telegram отреагировали с сарказмом.

Нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета. Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Telegram-канал "Юг-4" опубликовал видео, на котором мужчина прогуливается по пляжу в Агое, снимая линию прибоя. Сам он находится за кадром. "Море чистое, пляж чистый. Все хорошо", - говорит мужчина. Затем он переводит камеру на несколько фигур, которые находятся поодаль на пляже. "А вот там мальчики копают, заливают мазут, снимают, как будто здесь мазут, в Агое", - говорит он. На видео видны три фигуры, но что именно они делают, по записи определить невозможно.

Запись набрала два комментария. "А чего к ним не подошли на камеру?" - спросила Аленчик.

Аналогичные вопросы возникли и у читателей Telegram-канала "Мой Туапсе", где это видео набрало 29 комментариев.

"А что со стороны снимали и не подошли, физиономии не показали? Вот так и получается, что на глазах у человека создаётся фейк, а данный персонаж не предпринял ничего, только снял на камеру. А мог как минимум подойти и поинтересоваться, ну или счёл подозрительные действия, мог вызвать полицию - пишет Aleksandr.

"А полицию вызвать слабо?" - поинтересовался пользователь И.

"Вообще не факт, что данное видео тоже не фейк. Получается фейк на фейк?" - прокомментировала Маргарита осетрова.

"Была на Агойском пляже в воскресенье, есть местами мазут прямо у воды, но немного. Говорить, что вообще нет, неправильно", - подчеркнула Карина.

Под постами про экологию Туапсинского округа пошёл мощный вброс комментариев от «обеспокоенных»." Люди: не местные, путают названия посёлков, пишут однотипные тексты про «всё в нефти, всё пропало»", - пишет Telegram-канал "У Черного моря. Туапсе", который ведет редакция издания "Туапсинские вести".

"Это сильно похоже на заказную кампанию по раскрутке экологической паники. Реальное загрязнение после апрельских событий в Туапсе есть, его никто не отрицает. Но такие «театральные постановки» только вредят — дискредитируют настоящую проблему и отпугивают отдыхающих. Если это провокация — цель понятна: максимально нагнать негатива на кубанские курорты", - говорится в сообщении канала, которое полностью перепостил Telegram-канал администрации Туапсинского муниципального округа.

Директор природоохранных программ организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов, заявил, что гора Кадош защитила пляж посёлка Агой от нефтяных пятен. По его мнению, если информация о компрометирующих видео "правда, то "мальчики" должны быть наказаны по закону".

По его словам, после появления записи с предполагаемой фальсификацией мазутных выбросов он попросил жителей пройтись по этому пляжу и снять видео, и разместил несколько записей, на которых не видно никаких выбросов.

В Туапсе продолжают ликвидацию разлива нефтепродуктов



На 21 мая в Туапсе собрали и вывезли более 31,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, составляет 475 человек и 74 единицы техники, в том числе от МЧС России, отчитался оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.