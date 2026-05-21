Кавказский узел

00:54, 21 мая 2026

Житель Сочи приговорен к длительному сроку за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам колонии жителя Сочи Андрея Мирошникова, признав его виновным в сотрудничестве с РДК*.

По версии следствия, 27-28 июня 2024 года подсудимый, находясь в Сочи, установил связь с представителем вооруженного формирования - запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус"*.

14 июля 2024 года Мирошников в ходе переписки с представителем формирования получил указание сфотографировать в Сочи объект противовоздушной обороны ВС РФ. Он выполнил это задание, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда. 

8 сентября 2024 года Мирошников получил еще одно указание, сфотографировать объект аэродромного радиолокационного комплекса городского аэропорта. Подсудимый сфотографировал его и отправил снимок собеседнику. По мнению суда, переданные Мирошниковым сведения об объектах в Сочи были достоверными, актуальными и могли быть использованы против РФ.

В суде Мирошников согласился со всеми обвиненими. Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации и государственной измене ,  назначив 16 лет лишения свободы. Отбывать срок житель Сочи будет в исправительной колонии строгого режима.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - говорится в сообщении суда. Несмотря на оглашенный приговор по террористической статье, данные Андрея Мирошникова по состоянию на 0.30 мск сегодня отсутствуют в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Сочи Иосифа Крицина к семи годам строгого режима, признав его виновным в попытке присоединиться к "Русскому добровольческому корпусу"*. 

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
