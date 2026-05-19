01:31, 19 мая 2026

Уроженец Сочи осужден за намерение примкнуть к РДК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Сочи Иосифа Крицина к семи годам строгого режима, признав его виновным в попытке присоединиться к "Русскому добровольческому корпусу". 

Иосиф Крицин был обвинен в приготовлении к участию в террористической организации (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 205.5 УК России). Статья об участии в террористической организации предусматривает от десяти до двадцати лет заключения. 

Согласно версии обвинения, Иосиф Крицин, отбывая наказание в одной из колоний Ростовской области, “изучил идеологию” организации “Русский добровольческий корпус”, которая признана в России террористической и запрещена. Как считает следствие, Крицин нашел участника РДК*, сообщил ему о своем намерении присоединиться к организации и согласился выполнять ее задания. 

Крицин вышел на свободу 11 сентября 2024 года и продолжил подготовку к вступлению в РДК*: провел в Ростове-на-Дону сбор денег под предлогом помощи заключенным, чтобы использовать часть денег для осуществления своего плана, говорится в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда. 

Силовики задержали Крицина 5 мая 2025 года. Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Иосиф Крицин родился в августе 2004 года в Сочи, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные были добавлены в список в октябре 2022 года без пометки о причастности к терроризму, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления перечня. 

Пресс-служба суда не уточнила, по какой статье Крицин был ранее приговорен к лишению свободы и отбывал срок. Внесение его данных в реестр означает, что предыдущий срок уроженец Сочи получил по одной из “экстремистских” статей.

"Кавказский узел" также писал, что за общение с участниками РДК* и выполнение их заданий житель Кубани Милослав Олейник был приговорен к 20 годам заключения по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

