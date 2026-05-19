×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:34, 19 мая 2026

Александр Нестеренко оставлен под домашним арестом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ленинский районный суд Краснодара отказал защите бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко в освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 

Как писал "Кавказский узел", в начале мая 2026 года дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко поступило на рассмотрение суда. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, позже следствие переквалифицировало обвинение на три эпизода превышения должностных полномочий.

Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест

В Ленинском райсуде Краснодара 18 мая началось предварительное слушание уголовного дела в отношении Александра Нестеренко. В связи с истечением срока домашнего ареста гособвинитель заявил ходатайство о продлении меры еще на полгода, сообщило сегодня ТАСС.

Нестеренко просил суд смягчить ее до подписки о невыезде. Защита мотивировала это тем, что за все время домашнего ареста обвиняемый не допустил нарушений. Кроме того, из-за запрета на пользование мобильной связью и интернетом Нестеренко временно не работает, а его семья с двумя несовершеннолетними детьми оказалась в тяжелом материальном положении, утверждает адвокат. 

Суд, тем не менее, постановил в отношении него оставить без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок ареста продлен на шесть месяцев. Рассмотрение дела по существу отложено на 29 мая.

Уголовное дело бывшего вице-губернатора связано с некачественным капитальным ремонтом школы № 3 в Геническе Херсонской области. Общая стоимость ремонта составляла 300 млн рублей, ущерб предварительно оценили в 27 млн рублей. По версии следствия, Нестеренко, еще будучи руководителем Главного управления строительства Краснодарского края, хотел "приукрасить" результаты своей работы и не стал предъявлять строителям претензии по качеству ремонта, сообщает РБК Краснодар.

"Кавказский узел" также писал, что в начале апреля суд в Краснодаре конфисковал имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, его родственников и приближенных на сумму свыше 10 млрд рублей. Суд также освободил арестованного чиновника от должности. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
21:55, 18 мая 2026
Полицейским из Сочи ужесточено наказание по делу о фальсификации доказательств
Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, Юга.ру
18:21, 18 мая 2026
Житель Краснодара осужден на длительный срок по делу о госизмене
Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
16:43, 18 мая 2026
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе
Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
10:59, 18 мая 2026
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье
Пассажирские поезда. Фото Елены Синеок, Юга.ру
09:56, 18 мая 2026
Остановка движения по Крымскому мосту привела к задержке поездов на Кубани
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
18 мая 2026, 16:43
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе

Джихад Юнусов нападает на соседок. Скриншот видео dvach / MAX
18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
18 мая 2026, 10:59
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше