Александр Нестеренко оставлен под домашним арестом

Ленинский районный суд Краснодара отказал защите бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко в освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", в начале мая 2026 года дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко поступило на рассмотрение суда. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, позже следствие переквалифицировало обвинение на три эпизода превышения должностных полномочий.

Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест.

В Ленинском райсуде Краснодара 18 мая началось предварительное слушание уголовного дела в отношении Александра Нестеренко. В связи с истечением срока домашнего ареста гособвинитель заявил ходатайство о продлении меры еще на полгода, сообщило сегодня ТАСС.

Нестеренко просил суд смягчить ее до подписки о невыезде. Защита мотивировала это тем, что за все время домашнего ареста обвиняемый не допустил нарушений. Кроме того, из-за запрета на пользование мобильной связью и интернетом Нестеренко временно не работает, а его семья с двумя несовершеннолетними детьми оказалась в тяжелом материальном положении, утверждает адвокат.

Суд, тем не менее, постановил в отношении него оставить без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок ареста продлен на шесть месяцев. Рассмотрение дела по существу отложено на 29 мая.

Уголовное дело бывшего вице-губернатора связано с некачественным капитальным ремонтом школы № 3 в Геническе Херсонской области. Общая стоимость ремонта составляла 300 млн рублей, ущерб предварительно оценили в 27 млн рублей. По версии следствия, Нестеренко, еще будучи руководителем Главного управления строительства Краснодарского края, хотел "приукрасить" результаты своей работы и не стал предъявлять строителям претензии по качеству ремонта, сообщает РБК Краснодар.

"Кавказский узел" также писал, что в начале апреля суд в Краснодаре конфисковал имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, его родственников и приближенных на сумму свыше 10 млрд рублей. Суд также освободил арестованного чиновника от должности.