Александр Нестеренко оставлен под домашним арестом
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ленинский районный суд Краснодара отказал защите бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко в освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.
Как писал "Кавказский узел", в начале мая 2026 года дело бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко поступило на рассмотрение суда. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, позже следствие переквалифицировало обвинение на три эпизода превышения должностных полномочий.
Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест.
В Ленинском райсуде Краснодара 18 мая началось предварительное слушание уголовного дела в отношении Александра Нестеренко. В связи с истечением срока домашнего ареста гособвинитель заявил ходатайство о продлении меры еще на полгода, сообщило сегодня ТАСС.
Нестеренко просил суд смягчить ее до подписки о невыезде. Защита мотивировала это тем, что за все время домашнего ареста обвиняемый не допустил нарушений. Кроме того, из-за запрета на пользование мобильной связью и интернетом Нестеренко временно не работает, а его семья с двумя несовершеннолетними детьми оказалась в тяжелом материальном положении, утверждает адвокат.
Суд, тем не менее, постановил в отношении него оставить без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок ареста продлен на шесть месяцев. Рассмотрение дела по существу отложено на 29 мая.
Уголовное дело бывшего вице-губернатора связано с некачественным капитальным ремонтом школы № 3 в Геническе Херсонской области. Общая стоимость ремонта составляла 300 млн рублей, ущерб предварительно оценили в 27 млн рублей. По версии следствия, Нестеренко, еще будучи руководителем Главного управления строительства Краснодарского края, хотел "приукрасить" результаты своей работы и не стал предъявлять строителям претензии по качеству ремонта, сообщает РБК Краснодар.
"Кавказский узел" также писал, что в начале апреля суд в Краснодаре конфисковал имущество вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, его родственников и приближенных на сумму свыше 10 млрд рублей. Суд также освободил арестованного чиновника от должности.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.