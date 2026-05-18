×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:55, 18 мая 2026

Полицейским из Сочи ужесточено наказание по делу о фальсификации доказательств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Сочи повторно вынес приговор трем бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков местного УВД. Кроме превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств, они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года трое бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи Виктор Казанцев, Андраник Авджиян и Станислав Храмов получили от 4,5 года до 5 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств.

В ходе первого рассмотрения дела в Центральном райсуде Сочи подсудимые были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации доказательств, но по статье о получении взятки все трое были оправданы. После отмены этого приговора вышестоящей инстанцией дело было направлено на новое рассмотрение другим составом суда, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По версии следствия, 4 апреля 2022 года подсудимые прибыли на улицу Виноградную в Сочи, где задержали молодого человека. Не имея законных оснований и не оформляя документов, полицейские надели на него наручники. Затем, используя полученную от задержанного информацию, они провели незаконный обыск в доме его знакомой.

При обыске по месту жительства самого мужчины сотрудники нашли сверток с наркотиками. За отказ от привлечения к уголовной ответственности они потребовали взятку в 1,5 миллиона рублей. Чтобы дать мужчине время собрать деньги, полицейские не стали изымать наркотики по закону, а вернули сверток, предложив спрятать его в карман куртки.

Получив лишь часть требуемой суммы (130 тысяч рублей), они доставили задержанного в отдел. Там был составлен протокол досмотра, в который внесли ложные сведения об изъятии вещественных доказательств, которых на самом деле не было.

Виктор Казанцев, Андраник Авджиян и Станислав Храмов судом дополнительно признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере . Таким образом, каждому из осужденных ужесточено наказание: Казанцев проведет в колонии строгого режима 12 лет, Храмов и Авджиян - по 10 лет.

Кроме того, все трое обязаны выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Они также лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и лишены специальных званий, уточнила пресс-служба судов.

"Кавказский узел" также писал, что в середине апреля суд в Москве оставил под домашним арестом на шесть месяцев бывшего полицейского из Краснодара Александра Аблаева, обвиняемого в получении взяток от журналистов телеграм-канала "База".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Краснодарский краевой суд. Фото Елены Синеок, Юга.ру
18:21, 18 мая 2026
Житель Краснодара осужден на длительный срок по делу о госизмене
Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
16:43, 18 мая 2026
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе
Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
10:59, 18 мая 2026
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье
Пассажирские поезда. Фото Елены Синеок, Юга.ру
09:56, 18 мая 2026
Остановка движения по Крымскому мосту привела к задержке поездов на Кубани
Пятно нефтепродукта на пляже в Чемитоквадже. Кадр видео "Агентства" (издание включено в реестр иностранных агентов) https://t.me/agentstvonews/15274
04:00, 18 мая 2026
Экологи рассказали об особенностях распространения нефтепродуктов у побережья Сочи
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
18 мая 2026, 16:43
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе

Джихад Юнусов нападает на соседок. Скриншот видео dvach / MAX
18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
18 мая 2026, 10:59
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше