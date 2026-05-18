Полицейским из Сочи ужесточено наказание по делу о фальсификации доказательств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Сочи повторно вынес приговор трем бывшим сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков местного УВД. Кроме превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств, они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года трое бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи Виктор Казанцев, Андраник Авджиян и Станислав Храмов получили от 4,5 года до 5 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств.

В ходе первого рассмотрения дела в Центральном райсуде Сочи подсудимые были признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации доказательств, но по статье о получении взятки все трое были оправданы. После отмены этого приговора вышестоящей инстанцией дело было направлено на новое рассмотрение другим составом суда, сообщила сегодня пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

По версии следствия, 4 апреля 2022 года подсудимые прибыли на улицу Виноградную в Сочи, где задержали молодого человека. Не имея законных оснований и не оформляя документов, полицейские надели на него наручники. Затем, используя полученную от задержанного информацию, они провели незаконный обыск в доме его знакомой.

При обыске по месту жительства самого мужчины сотрудники нашли сверток с наркотиками. За отказ от привлечения к уголовной ответственности они потребовали взятку в 1,5 миллиона рублей. Чтобы дать мужчине время собрать деньги, полицейские не стали изымать наркотики по закону, а вернули сверток, предложив спрятать его в карман куртки.

Получив лишь часть требуемой суммы (130 тысяч рублей), они доставили задержанного в отдел. Там был составлен протокол досмотра, в который внесли ложные сведения об изъятии вещественных доказательств, которых на самом деле не было.

Виктор Казанцев, Андраник Авджиян и Станислав Храмов судом дополнительно признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере 1 . Таким образом, каждому из осужденных ужесточено наказание: Казанцев проведет в колонии строгого режима 12 лет, Храмов и Авджиян - по 10 лет.

Кроме того, все трое обязаны выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Они также лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и лишены специальных званий, уточнила пресс-служба судов.

