Продлен домашний арест бывшему кубанскому полицейскому по делу "Базы"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве оставил под домашним арестом на шесть месяцев бывшего полицейского из Краснодара Александра Аблаева, обвиняемого в получении взяток от журналистов телеграм-канала "База".

Как писал "Кавказский узел", начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев признался в получении взятки от репортеров "Базы" и заявил о намерении давать показания и был отправлен под домашний арест.

Савеловский суд Москвы продлил домашний арест бывшему полицейскому Александру Аблаеву, обвиняемому в получении взяток от журналистов "Базы" и превышении должностных полномочий, пишет 17 апреля ТАСС.

Сторона защиты просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий из-за тяжелого финансового положения семьи Аблаева. Суд принял решение продлить домашний арест Аблаеву на шесть месяцев до 8 октября.

Силовики 22 июля пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов был доставлен на допрос, а позже арестован по делу о даче взятки группой лиц. Обыски по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале прошли, в частности, в Краснодарском крае. На Кубани и еще в двух регионах России задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам "Базы".