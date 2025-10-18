Обвиняемый в получении взяток от сотрудников "Базы" кубанский силовик отправлен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве отправил под домашний арест на два месяца начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и двух его коллег из Белгорода и Красноярска, которые обвиняются в получении взяток от журналистов телеграм-канала "База".

Как писал "Кавказский узел", силовики 22 июля пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов был доставлен на допрос, а позже арестован по делу о даче взятки группой лиц. Обыски по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале прошли, в частности, в Краснодарском крае. На Кубани и еще в двух регионах России задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам "Базы". Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев признался в получении взятки от репортеров "Базы" и заявил о намерении давать показания.

Замоскворецкий районный суд Москвы 17 октября отправил под домашний арест начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, а также старшего оперуполномоченного отдела белгородской полиции Александра Селиванова и оперуполномоченного отдела уголовного розыска полиции Красноярска Сергея Ковалева, которые обвиняются в получении взяток от журналистов телеграм-канала "База", пишет "Коммерсант".

Все полицейские признали вину, под домашним арестом они пробудут два месяца.