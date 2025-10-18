Обвиняемый в получении взяток от сотрудников "Базы" кубанский силовик отправлен под домашний арест
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Суд в Москве отправил под домашний арест на два месяца начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева и двух его коллег из Белгорода и Красноярска, которые обвиняются в получении взяток от журналистов телеграм-канала "База".
Как писал "Кавказский узел", силовики 22 июля пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов был доставлен на допрос, а позже арестован по делу о даче взятки группой лиц. Обыски по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале прошли, в частности, в Краснодарском крае. На Кубани и еще в двух регионах России задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам "Базы". Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев признался в получении взятки от репортеров "Базы" и заявил о намерении давать показания.
Замоскворецкий районный суд Москвы 17 октября отправил под домашний арест начальника дежурной части УМВД Краснодара Александра Аблаева, а также старшего оперуполномоченного отдела белгородской полиции Александра Селиванова и оперуполномоченного отдела уголовного розыска полиции Красноярска Сергея Ковалева, которые обвиняются в получении взяток от журналистов телеграм-канала "База", пишет "Коммерсант".
Все полицейские признали вину, под домашним арестом они пробудут два месяца.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.