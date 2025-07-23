×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:42, 23 июля 2025

Главред "Базы" арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал главного редактора Telegram-канала "База" Глеба Трифонова, его обвинили в даче взятки группой лиц. Он отказался признать вину. Полицейские, задержанные в том числе в Краснодарском крае, у которых по версии следствия Трифонов покупал оперативную информацию, доставлены в Москву.

 Как писал "Кавказский узел", силовики 22 июля пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов доставлен на допрос. Следком сообщил об уголовном деле, в его рамках прошли обыски в, частности, в Москве и Краснодарском крае по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале. На Кубани и еще в двух регионах России задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам Telegram-канала "База".

Суд арестовал главного редактора Baza Глеба Трифонова до 20 сентября, его обвинили в даче взятки группой лиц. Следствие считает, что Трифонов за деньги получал служебную информацию от полицейских. Затем ее публиковали в Telegram-канале. Аналогичные обвинения предъявили продюсеру Татьяне Лукьяновой. Сумма взяток составляла порядка 100 тыс. руб. Журналисты не признают вину, сообщил сегодня "Коммерсант".

Защита просила о домашнем аресте.  "В деле отсутствуют доказательства. В материалах уголовного дела отсутствуют показания сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами и предоставляли информацию, за которую их обвиняют. Все сотрудники жили далеко от Москвы и не были знакомы с Глебом Трифоновым. Защита нашла публикации издания, указанные в деле, и опубликованные уже после других крупных изданий вроде «Коммерсанта». Такая информация для журналиста ничего не стоит. У телеграм-каналов есть специальный бот — источник информации может запросить гонорар, а откуда она берётся — журналист не знает. Его задача проверить эту информацию", - процитировала Baza слова на заседании адвоката Алексея Михальчика.

Мать Глеба, Юлия Трифонова также просила не помещать его в СИЗО. "Я нахожусь на иждивении сына, он поддерживает меня. 1,5 года назад я потеряла супруга.  Глеб — законопослушный гражданин, он очень любит сына, невесту, у него бабушка и дедушка до сих пор живы . У него большая ответственность, он точно не скроется. Прошу не отнимать сына", - приводятся ее слова в другой публикации издания.

"Сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий", - процитировало сегодня ТАСС слова Михальчика. 

Задержанные полицейские не подтвердили, что получали деньги, сообщило агентство.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал справедливого разбирательства."Обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело «Базы» под личный контроль. Разбирательство должно быть справедливым", - написал он в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
В наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 23 июля 2025
Полицейские задержаны по делу "Базы"
Демонтаж сетей на побережье Анапы. Фото: tvkrasnodar.ru
02:58, 23 июля 2025
Власти отчитались о процессе демонтажа сетей на побережье Анапы
Женщина за решеткой. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью программы Copilot
19:56, 22 июля 2025
Арестованная жительница Сочи пыталась покончить с собой в спецприемнике
Сотрудник правоохранительных органов в офисе Telegram-канала "База". 22 июля 2025 г. Фото: Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»
14:53, 22 июля 2025
Обыски в "Базе" прошли по делу о сливе информации полицейскими
Камера в детском саду. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:54, 22 июля 2025
Родители воспитанников сочинского детсада пожаловались на отписку из Минпросвещения России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Конфликт у луганского бассейна. 21 июля 2025 г. Скриншот видео Telegram-канал Максима Дивнича
23 июля 2025, 17:42
Задержан назвавшийся бойцом "Ахмата" участник конфликта в Луганске

Уборка мазута в Темрюкском районе Кубани. 23 июля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13777
23 июля 2025, 15:40
Новые выбросы мазута обнаружены в Темрюкском районе Кубани

БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
23 июля 2025, 07:51
Три человека ранены в Новочеркасске при атаке беспилотников

Женщина за решеткой. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью программы Copilot
22 июля 2025, 19:56
Арестованная жительница Сочи пыталась покончить с собой в спецприемнике

Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Показать больше