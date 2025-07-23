Главред "Базы" арестован на два месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал главного редактора Telegram-канала "База" Глеба Трифонова, его обвинили в даче взятки группой лиц. Он отказался признать вину. Полицейские, задержанные в том числе в Краснодарском крае, у которых по версии следствия Трифонов покупал оперативную информацию, доставлены в Москву.

Как писал "Кавказский узел", силовики 22 июля пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов доставлен на допрос. Следком сообщил об уголовном деле, в его рамках прошли обыски в, частности, в Москве и Краснодарском крае по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале. На Кубани и еще в двух регионах России задержаны полицейские за передачу информации сотрудникам Telegram-канала "База".

Суд арестовал главного редактора Baza Глеба Трифонова до 20 сентября, его обвинили в даче взятки группой лиц. Следствие считает, что Трифонов за деньги получал служебную информацию от полицейских. Затем ее публиковали в Telegram-канале. Аналогичные обвинения предъявили продюсеру Татьяне Лукьяновой. Сумма взяток составляла порядка 100 тыс. руб. Журналисты не признают вину, сообщил сегодня "Коммерсант".

Защита просила о домашнем аресте. "В деле отсутствуют доказательства. В материалах уголовного дела отсутствуют показания сотрудников полиции о том, действительно ли они взаимодействовали с журналистами и предоставляли информацию, за которую их обвиняют. Все сотрудники жили далеко от Москвы и не были знакомы с Глебом Трифоновым. Защита нашла публикации издания, указанные в деле, и опубликованные уже после других крупных изданий вроде «Коммерсанта». Такая информация для журналиста ничего не стоит. У телеграм-каналов есть специальный бот — источник информации может запросить гонорар, а откуда она берётся — журналист не знает. Его задача проверить эту информацию", - процитировала Baza слова на заседании адвоката Алексея Михальчика.

Мать Глеба, Юлия Трифонова также просила не помещать его в СИЗО. "Я нахожусь на иждивении сына, он поддерживает меня. 1,5 года назад я потеряла супруга. Глеб — законопослушный гражданин, он очень любит сына, невесту, у него бабушка и дедушка до сих пор живы . У него большая ответственность, он точно не скроется. Прошу не отнимать сына", - приводятся ее слова в другой публикации издания.

"Сотрудников полиции, проходящих по делу Baza, из Краснодара, Белгорода и Красноярска доставили в Москву для проведения следственных действий", - процитировало сегодня ТАСС слова Михальчика.

Задержанные полицейские не подтвердили, что получали деньги, сообщило агентство.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал справедливого разбирательства."Обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову и попросил его взять дело «Базы» под личный контроль. Разбирательство должно быть справедливым", - написал он в своем Telegram-канале.

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