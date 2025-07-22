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14:53, 22 июля 2025

Обыски в "Базе" прошли по делу о сливе информации полицейскими

Сотрудник правоохранительных органов в офисе Telegram-канала "База". Фото: Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики пришли сегодня с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов доставлен на допрос. Следком сообщил об уголовном деле, в его рамках прошли обыски в частности, в Москве и Краснодарском крае, по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале.

Главного редактора "Базы" Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), сообщила сегодня "База". В рамках дела проведены обыски в редакции «Базы», дома у Трифонова.

Из редакции «Базы» вынесли коробки с документацией, также изъяли телефоны и компьютеры. На допрос увезли нескольких сотрудников «Базы».

Адвокат Трифонова Алексей Михальчик  сообщил, что  «несмотря на то, что удалось выяснить, в чьем производстве находится уголовное дело, по которому допрашивают Глеба Трифонова, информации о местонахождении журналиста до сих пор ему не предоставляют". "И фактически ограничивают защиту от возможности вступить в уголовное дело. На данный момент, срок административного задержания истек и фактически речь идет о незаконном ограничении свободы Глеба Трифонова", - приводит "База" слова Михальчика.

На фоне обыска в редакции "Базы" Следком России сообщил, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции (статья 286 УК РФ).

"В Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области следствием во взаимодействии с оперативными подразделениями выявлены факты незаконной передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии указанные сведения публиковались на одном из каналов мессенджера «Телеграм». В рамках уголовного дела проведены обыски в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Белгородской области. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Также ведомство подчеркнуло, что "устанавливаются лица, незаконно  передававшие информацию, а также их соучастники". Конкретный Telegram-канал в публикации не назван.

у Telegram-канала Baza, который зарегистрирован в Роскомнадзоре, насчитывается  1650 834 подписчика. "База" публикует информацию о происшествиях, конфликтах в России и за рубежом, в частности, видео с мест преступления.Так, например, База" одной из первых разместила кадры нападения на силовика в Нальчике. Также "База" приводит информацию от источников. не называя их, зачастую в этом Telegram-канале информация появляется одной из первых.

Напомним также, что сотрудники Следкома и полиции в начале июня провели обыски в екатеринбургской редакции информационного агентства Ura.ru  в связи с передачей им служебных сведений из регионального МВД. Трех журналистов в рамках дела о превышении должностных полномочий в отношении неустановленных полицейских допросили, а потом отпустили. Свердловского редактора агентства Дениса Аллаярова позже задержали второй раз, заподозрив в даче полицейскому взятки, пишет "Коммерсант".

Адвокат Георгий Краснов пояснил тогда изданию, что редактор и журналисты были задержаны в рамках уголовного дела, возбужденного СКР в отношении неустановленных сотрудников полиции по п. «е» часть 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) УК РФ. Утверждалось, что в компьютерах журналистов силовики якобы нашли сводки происшествий, составляемые полицией, на основе которых они готовили материалы.

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Автор: "Кавказский узел"

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