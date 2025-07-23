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04:56, 23 июля 2025

Полицейские задержаны по делу "Базы"

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На Кубани и еще в двух регионах России задержаны полицейские за передачу информацию сотрудникам Telegram-канала "База". Главный редактор канала Глеб Трифонов и продюсер службы информации Татьяна Лукьянова подозреваются в даче взятки.

Как писал "Кавказский узел", силовики 22 июля пришли с обыском в офис Telegram-канала "База", главред Глеб Трифонов доставлен на допрос. Следком сообщил об уголовном деле, в его рамках прошли обыски в, частности, в Москве и Краснодарском крае по делу о передаче сотрудниками полиции информации для публикации в Telegram-канале.

Сотрудники территориальных подразделений ГУ МВД России по Краснодарскому краю, а также Москве, Красноярскому краю и Белгородской области задержаны за передачу информации третьим лицам, сообщила 22 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Волк сообщила, что задержанные передавали информацию, "ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей, третьим лицам".

По данным ТАСС, которое ссылается на источники в правоохранительных органах, речь идет о передаче информации сотрудникам телеграм-канала Baza ("База").

Следком России в своем телеграм-канале сообщил, что в Краснодарском и Красноярском краях, а также Белгородской области задержаны трое сотрудников полиции, которые будут доставлены в Москву для проведения следственных действий.

Также ведомство сообщило, что главный редактора Baza Глеб Трифонов и его неназванный коллега. Они подозреваются в даче взятки (статья 291 УК РФ). Они были доставлены на допрос к следователю.

По данным ТАСС, вторым подозреваемым является продюсер службы информации Baza Татьяна Лукьянова.

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Автор: "Кавказский узел"

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