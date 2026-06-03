×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:36, 3 июня 2026

Жителей трех населенных пунктов Кубани эвакуируют из-за подъема уровня воды в реке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эвакуацию жителей трех населенных пунктов Крымского района Краснодарского края проводят из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного.

Из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник".

Там проживают в общей сложности порядка 180 человек. В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, сообщает сегодня Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что маломобильных граждан вывезли накануне. Пункты временного размещения развернули в городе Крымске и селе Экономическое.

Ранее сообщалось, что в четырёх населённых пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе. Причина - подъём уровня воды в реке Кубань, который может привести к подтоплению территорий. Режим ЧС действует в станице Троицкой, хуторе Западном (Троицкое сельское поселение), а также в хуторе Урма и селе Гвардейском (Киевское сельское поселение), информировало издание "Телеканал Краснодар".

В Троицкой также продолжают укреплять дамбу реки Кубань. Работы ведут всей станицей, предприниматели и обычные жители закупают мешки для песка, из которых строят заграждение, пишет издание "Утренний Юг".

"Мы сейчас каждый бьемся за свой дом, за своих детей, за свои семьи", - приводит слова местных жителей издание.

Вода в станице "Троицкой" достигла критической отметки в 2 метра 11 сантиметров. Ежедневно работают более 200 человек и около 12 машин. Сейчас уже укреплено больше 5 километров дамбы. Развернуты боновые заграждения, сообщает "Кубань 24".

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2025 года в Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также было разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Очистка пляжа от мазута. Фото: МЧС России
19:51, 3 июня 2026
80 тысяч на сети от мазута в Тюменском собраны за срок менее суток
Александр Аблаев. Фото: суды общей юрисдикции Москвы
19:08, 3 июня 2026
Бывший полицейский из Краснодара осужден по делу "Базы"
Пляж в Анапе. Фото: https://gorod-kurort-anapa.ru/
18:34, 3 июня 2026
Туристы на фоне открытия сезона в Анапе столкнулись с призывами покинуть пляжи
Каневской районный суд. Фото: https://sud-krasnodarkray.ru/
11:37, 3 июня 2026
Суд на Кубани прекратил дело о дискредитации армии
Российский военнослужащий. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53671
07:02, 3 июня 2026
Число убитых на Украине комбатантов с юга России превысило 9200
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:33, 3 июня 2026
Карапетян Самвел
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:24, 3 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:14, 1 июня 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Выборы в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Волна фейков накрыла инфопространство Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Пляж в Анапе. Фото: https://gorod-kurort-anapa.ru/
03 июня 2026, 18:34
Туристы на фоне открытия сезона в Анапе столкнулись с призывами покинуть пляжи

Вырубка деревьев около памятника культуры в Ростове-на-Дону. Скриншот видео https://vk.com/clip-233551398_456450266
03 июня 2026, 11:59
Вырубка деревьев около памятника культуры возмутила ростовских активистов

Антикоррупционный комитет Армении
03 июня 2026, 09:59
Кандидат от "Процветающей Армении" заподозрен в подкупе избирателей

Наручники. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
02 июня 2026, 21:40
Администратор адыгского Telegram-канала осужден как участник террористической организации

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Показать больше