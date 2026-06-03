Жителей трех населенных пунктов Кубани эвакуируют из-за подъема уровня воды в реке

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Эвакуацию жителей трех населенных пунктов Крымского района Краснодарского края проводят из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу в районе хутора Западного.

Из потенциально опасной зоны вывозят жителей самого Западного, а также села Гвардейского и хутора Урма, СНТ "Йодник".

Там проживают в общей сложности порядка 180 человек. В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации, сообщает сегодня Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Отмечается, что маломобильных граждан вывезли накануне. Пункты временного размещения развернули в городе Крымске и селе Экономическое.

Ранее сообщалось, что в четырёх населённых пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации в Крымском районе. Причина - подъём уровня воды в реке Кубань, который может привести к подтоплению территорий. Режим ЧС действует в станице Троицкой, хуторе Западном (Троицкое сельское поселение), а также в хуторе Урма и селе Гвардейском (Киевское сельское поселение), информировало издание "Телеканал Краснодар".

В Троицкой также продолжают укреплять дамбу реки Кубань. Работы ведут всей станицей, предприниматели и обычные жители закупают мешки для песка, из которых строят заграждение, пишет издание "Утренний Юг".

"Мы сейчас каждый бьемся за свой дом, за своих детей, за свои семьи", - приводит слова местных жителей издание.

Вода в станице "Троицкой" достигла критической отметки в 2 метра 11 сантиметров. Ежедневно работают более 200 человек и около 12 машин. Сейчас уже укреплено больше 5 километров дамбы. Развернуты боновые заграждения, сообщает "Кубань 24".

"Кавказский узел" также писал, что в августе 2025 года в Туапсинском округе и Горячем Ключе поднялась вода в реках, затопило жилые дома и улицы, власти отчитались об эвакуации жителей. Также было разрушено несколько мостов, а три села были отключены от электричества.