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Кавказский узел

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18:00, 19 июля 2026

Пользователи пожаловались на состояние пляжей в Анапе

Туристы пробираются среди куч песка на пляж в Витязево. Скриншот фото Андрея Маковозова от 19.07.26, https://t.me/makovozovy/64553

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах в Витязево еще продолжается засыпка новым песком, среди него - большие куски глины, пишут блогеры и комментаторы.

Как писал "Кавказский узел", 89 пляжей Анапы уже  открыты, еще 12 проходят экспертизу. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море. Власти отчитались о 830 тысячах туристов, посетивших Анапу с начала года, добавив, что отсыпка пляжей новым песком продолжается. Блогеры подтвердили, что отдыхающих на пляжах много. 

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Критику состояния пляжа в Витязево публиковал блогер Юрий Озаровский. «Сейчас на "Кавказе" прям каша. Каша из глины со старой тиной и плёнкой», — разместил он отзыв туриста.

"Это «песок» такой теперь, «спасибо» властям Анапы, чтоб поперхнулась эта власть!" — прокомментировала Ангелина.

Блогер Андрей Маковозов раскритиковал состояние пляжа в Витязево, где еще продолжается отсыпка песка.

«На связи Витязево — здесь вовсю орудует техника, к сожалению, ещё не закончили отсыпку песка, работы ещё много — успеют ли к концу июля? Народ лавирует между куч нового песка, продавцов экскурсий, шашлычников, массажа, морских прогулок», — написал он.

«Тяжело людям проходить между "глиняных барханов"», — прокомментировала Ирина Туканова.

«Людей могло бы быть сильно больше тут, если бы не продолжающаяся отсыпка песка и не холодное море. После отсыпки, видим, тут собираются просеивать глину, но большие комья нужно всё-таки собирать вручную в мешки», — добавил блогер.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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