Публикация в интернете привела жителя Чегемского района к штрафу

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Суд в Чегемском районе оштрафовал местного жителя Мусу Кучменова, признав, что опубликованное им в интернете видео дискредитировало военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Чегемского района Муса Кучменов записал видео, в котором содержались признаки дискредитации вооруженных сил, а затем опубликовал его в интернете.

На судебном заседании Кучменов признал свою вину и просил строго не наказывать. Чегемский районный суд оштрафовал его, признав виновным в дискредитации армии, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

В материалах дела не указана сумма, на которую оштрафован Кучменов.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике оштрафовал местную жительницу Яну Кештову, признав, что опубликованное ею видео в мессенджере дискредитировало российских военных.