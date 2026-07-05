Публикация в мессенджере привела нальчанку к штрафу

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Суд в Нальчике оштрафовал местную жительницу Яну Кештову, признав, что опубликованное ею видео в мессенджере дискредитировало российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, жительница Нальчика Яна Кештова записала видеоролик с высказываниями о своем несогласии с действиями российских военных и отправила это видео по мессенджеру.

Содержание ролика стало известно силовикам, они составили в отношении Кештовой материал о дискредитации армии и направили его в суд.

На суде жительница Нальчика признала свою вину и раскаялась. Нальчикский городской суд признал ее виновным в дискредитации армии и оштрафовал на 31 тысячу рублей, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Прохладненском районе оштрафовал местного жителя Ислама Абазова, признав его виновным в дискредитации армии.