Боец из Элисты убит в военной операции

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Сергей Картэнов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 235 бойцов из Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня силовики и чиновники официально признали убитыми в боях на Украине не менее 234 бойцов из Калмыкии.

Гвардии старший лейтенант Сергей Картэнов убит в зоне СВО . 27 декабря 2025 года при эвакуации солдат он получил тяжелое осколочное ранение, которое привело к смерти. У Сергея Картэнова остались мама, жена и 3 дочки, сообщила администрация Элисты, отчитываясь о передаче семьи бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 235 бойцов из Калмыкии.

9 июня власти Элисты сообщали, что в зоне СВО убит Владимир Цыганков.

Власти признали убитыми на Украине не менее 9350 бойцов с юга России Не менее 4645 бойцов из СКФО и 4705 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут". В октябре 2025 года администрация Черноземельского района сообщала, что в зоне СВО убиты Алексей Габунов, Наран Явашкеев и Евгений Слесарев.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.