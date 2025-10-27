Боец из Калмыкии убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Алексей Габунов, Наран Явашкеев, Евгений Слесарев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 184 бойцов из Калмыкии.
Как писал "Кавказский узел", к 22 октября власти и силовики назвали имена не менее 181 бойца из Калмыкии, убитого в военной операции на Украине .
Участник военной операции на Украине Алексей Габунов убит в боевых действиях, сообщила в своем Telegram-канале администрация Черноземельского района.
Районные власти также сообщали, что в военной операции на Украине убиты Наран Явашкеев, Евгений Слесарев. Детали биографии и гибели бойцов в сообщениях районных властей не приводятся.
Таким образом, как минимум 184 бойца из Калмыкии официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.