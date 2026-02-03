×

RU EN
Главная   /   Лента новостей
21:09, 3 февраля 2026

Азербайджанский оппозиционер Бахыш арестован на 30 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Орхан Бахыш арестован в административном порядке на 30 суток, суд признал его виновным в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. В партии считают арест Бахыша политически мотивированным. 

Как писал "Кавказский узел", 30 января активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Анар Гусейнов арестован в административном порядке на 30 суток по обвинениям в неподчинении полиции и мелком хулиганстве. В партии назвали дело против Гусейнова сфабрикованным и политически мотивированным.

Орхан Бахыш - член Высшего меджлиса молодежного комитета ПНФА. 9 января он комментировал "Кавказскому узлу" арест члена Масаллинской районной организации партии Алихана Раджабли, обвиненного по делу о наркотиках. 

Член молодежного комитета ПНФА Орхан Бахыш пропал утром 2 февраля, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА. 

«Орхан вышел из дома утром в понедельник, чтобы пойти на встречу со знакомым, после этого он не выходил на связь. Его семья обращалась в различные правоохранительные органы, чтобы прояснить судьбу Орхана, но тщетно. И только сегодня, 3 февраля, ближе к вечеру родным сообщили, что решением Хатаинского районного суда Бахыш арестован на 30 суток. Его признали виновным по ст. 510 (мелкое хулиганство) и 535.1 (неподчинение законным требованиям представителей полиции) КоАП Азербайджана. Очевидно, что обвинение сфабриковано. Орхан арестован по политическим мотивам за активность в социальных сетях и критику властей. Он уже однажды пережил судьбу политзаключенного», - рассказал представитель партии. 

Член президиума ПНФА Саадат Джахангир, комментируя арест Бахыша, отметила, что его задержание является частью более широкой кампании преследований активистов партии в последние недели.

«За последние две недели девять членов ПНФА были задержаны полицией за их политическую деятельность. Из них трое были отпущены, а шесть человек были приговорены к административным арестам на сроки от 10 до 30 суток. Страна все более погружается в трясину репрессий», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла». 

Член Бинагадинского районного отделения ПНФА Теймур Салахов 17 января был арестован в административном порядке на 10 суток в Гейчайском районе страны. А 19 января на 15 суток в Евлахском районе  был арестован член этой районной организации партии Шамиль Джафаров.  В партии назвали аресты Салахова и Джафарова политически мотивированными. 

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию об аресте Бахыша. Получить комментарии в МВД не удалось.

"Кавказский узел" писал также, что 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

