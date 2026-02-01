Азербайджан выразил поддержку Ирану на фоне угроз от США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На фоне обострения отношений между Ираном и США ведутся переговоры между властями Азербайджана и Ирана. Баку заявил об отказе использовать свою территорию для удара по соседней стране, а президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности способствовать снятию напряженности.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана заинтересованы в ослаблении режима в Тегеране, но опасаются распространения в Азербайджане опыта массовых протестов, которые начались в Иране в конце 2025 года. При этом положение иранских азербайджанцев существенно не улучшится как при сохранении, так и в случае смены режима в Тегеране, указали аналитики.

Отношения Баку и Тегерана остаются напряженными. Так, в январе 2025 года временный поверенный в делах Ирана был вызван в азербайджанский МИД, где ему был выражен протест в связи с прозвучавшими на иранском телевидении оскорблениями в адрес президента Ильхама Алиева. Обострение отношений двух стран наблюдалось также на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 января позвонил президенту Ирана Масуду Пезешкиану, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

"Глава нашего государства, выразив обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе, заявил о готовности Азербайджана внести вклад в устранение напряженности и подчеркнул, что наша страна является сторонницей решения подобных вопросов путем переговоров и взаимопонимания. Президент Масуд Пезешкиан со своей стороны выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву", - говорится в сообщении.

Азербайджан никогда не допустит использования своей территории или воздушного пространства для нанесения ударов по Ирану, заявил днем ранее азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Азербайджанская Республика никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию каким-либо государством для проведения военных операций против Ирана или любой другой страны

"29 января состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Аббасом Арагчи. Было особо подчеркнуто, что Азербайджанская Республика никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию каким-либо государством для проведения военных операций против Ирана или любой другой страны", - говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что позиция Баку носит принципиальный и неизменный характер. По его словам, азербайджанская сторона последовательно выступает против шагов и риторики, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Иране и вокруг него.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанские и иранские власти в последние дни вели переговоры в связи с возможной атакой США на Иран.Вместе с тем Баку, несмотря на обеспокоенность Азербайджана напряженностью в регионе, Баку не вел переговоров с официальным Вашингтоном по вопросу ситуации в Иране.

"Мы не обсуждаем этот вопрос с Соединенными Штатами, и они никогда не обращались к нам для обсуждения данной темы", - привело его слова 28 января Oxu.Az.

Заявления азербайджанских политиков озвучены на фоне угроз президента США

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом прошлого года, если Тегеран не достигнет договоренностей с Вашингтоном по своей ядерной программе.

"Я надеюсь, что Иран быстро сядет за стол переговоров и договорится о справедливой сделке - никакого ядерного оружия. Это будет хорошо для всех сторон. Время на исходе. Это действительно имеет первостепенное значение!" - написал Трамп в соцсети Truth Social. "Следующая наша атака будет намного хуже. Не допустите, чтобы это произошло вновь", - подчеркнул он.

Президенту США Дональду Трампу представили расширенный список потенциальных военных мер против Ирана, включая возможность рейдов на иранские объекты, пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Согласно данным издания, новые варианты Пентагона выходят за рамки ранее обсуждавшихся сценариев и направлены на нанесение ущерба ядерной и ракетной программам Ирана, а также на ослабление его верховного лидера. Трамп пока не санкционировал военные действия и продолжает изучать дипломатические пути, но требует от Тегерана полного отказа от ядерных амбиций.

Трамп попросил своих помощников разработать быстрые сценарии атаки на Иран, которые не привели бы к затяжной войне, пишет The Wall Street Journal.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что Иран на фоне длительных протестов слаб как никогда.

Иран, «вероятно, слабее, чем когда-либо», заявил Рубио в Конгрессе 28 января. Он выразил мнение, что иранские власти не могут удовлетворить главные претензии протестующих и решить их ключевые проблемы, поскольку экономика республики находится «в состоянии коллапса», а протесты, которые прекратились, могут вспыхнуть вновь пишет USNews 28 января.

"Они вновь вспыхнут в будущем, потому что этот режим, если он не будет готов измениться или уйти, не имеет способа решить законные и последовательные жалобы народа Ирана», — резюмировал он.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года из-за ухудшения экономической ситуации. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил гибель 3117 жителей Ирана в результате недавних беспорядков в стране."В числе погибших 2427 гражданских лиц и сотрудников сил безопасности Ирана, 690 - террористов", - написал Аракчи в он 23 января в соцсети X. Согласно данным главы МИД Ирана, ущерб от беспорядков нанесен 750 зданиям банков, 600 банкоматам, 700 магазинам, 200 школам, 350 мечетям. Повреждены 300 жилых домов, 414 правительственных зданий, 749 полицейских участков, 24 автозаправки, 800 машин. По данным властей в последние дни обстановка нормализовалась.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.