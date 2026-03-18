12:18, 18 марта 2026

Илия II

Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Илия II (04.01.1933 - 17.03.2026) - католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский. В миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили. 

Биография

Родился 4 января 1933 года в г. Орджоникидзе (ныне г.Владикавказ, Северная Осетия) в семье переселенцев из Грузии. В 1952 году, после окончания средней школы, поступил в Московскую духовную семинарию, затем продолжил учeбу в Московской духовной академии.

В 1959 году принял монашество. В 1960 году, после окoнчания академии, его просили продолжить научную деятельность, но в связи с нехваткой священнослужителей иеромонах Ираклий вернулся на родину и был назначен на служение в Батумский кафедральный собор. За верную службу в 1961 году был возведен в чин игумена, затем в чин архимандрита, а 26 августа 1963 года католикос-патриарх всей Грузии Ефрем II рукоположил его в епископы и назначил Шемокмедским епископом, а также патриаршим хорепископом (викарием).

Одновременно с этим епископ Илья с 1963 по 1972 год был ректором Мцхетской духовной семинарии (в то время единственного духовного учебного заведения в Грузии). В 1967 году епископ Илья был переведeн в Абхазскую епархию. В 1969 году был возведeн в митрополиты. 9 ноября 1977 года, после кончины католикоса-патриарха Давида V, по распоряжению Святейшего Синода был назначен Патриаршим Местоблюстителeм, а 23 декабря 1977 года был избран католикосом-патриархом всея Грузии. 25 декабря 1977 года состоялась его интронизация под именем Илья II 1.

В 1978-1983 годах католикос-патриарх Илия II был президентом всемирного совета церквей. Он награждeн высшими наградами патриархов Антиохии, Иерусалима, Александрии. России, Грузии, Греции, Болгарии, Румынии и почти всех православных церквей мира. Нью-Иоркская духовная академия присудила католикос-патриарху Илии II почeтное звание доктора богословия.

За те годы, в течение которых Илия II возглавляет Грузинскую православную церковь, были открыты новые духовные учебные заведения: в Батуми, Ахалцихе и Кутаиси были открыты духовные семинарии, в Хуло - духовное училище и гимназия, а также также гимназии в Тбилиси, Батуми, Зестафони. После многих веков была восстановлена Гелатская духовная академия и находящаяся под эгидой Церкви Гелатская академия наук. Число епархий выросло до 39. Пять из учрежденных при Илие II епархий восстановлены на территориях за пределами современной Грузии (Лазети, Тао-Кларджети, Эрети, Ташири), принадлежащих ныне Армении, Азербайджану и Турции: это Ахалцихско-Тао-Кларджетская, Батумо-Лазская, Дманисско-Агарак-Таширская, Дедоплисцкаройско-Некресская и Эретская епархии. 17 октября 2002 года была учреждена также Западноевропейская епархия. Открыты свыше 1,5 тыс. церквей и 170 монастырей, где служат 3,2 тыс. духовных лиц 2.

По благословению Илии II издана Библия на современном грузинском языке, богословские сборники, учреждены газеты, брошюры и книги, журналы, три вида календарей. По его инициативе создан центр при патриархии, отделы мисcионерства и евангелизации, издательский, отдел поиска и защиты святынь, отдел взаимоотнашений с военными и правоохранительными органами, а также финансово-экономический и внешнеполитический отделы, информационная служба, основан молодeжный центр "Дзлеваи", гуманитарная служба, служба паломничества и др.

Во время апрельского 2010 г. саммита религиозных лидеров мира "Глобализация, религия, традиционные ценности", который состоялся в Баку, Гарегин II приветствовал усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.

31 мая 2010 года Католикос-патриарх Грузии Илиа II  посетил в тюрьме сына первого грузинского президента Звиада Гамсахурдии Цотнэ, осужденного на девять с половиной лет. Предположительно, патриарх просил заключенного прекратить голодовку.

30 апреля 2014 года патриархия Грузии официально призвала парламентариев приостановить рассмотрение проекта антидискриминационного закона, который призван запретить любую дискриминацию граждан – по признаку происхождения, национальности, вероисповедания, профессии, пола и сексуальной ориентации. Поводом стало то, что документ оговаривает защиту сексуальных меньшинств. 2 мая, однако, закон принял был принят

В конце 2016 года Илия II перенес вирусную инфекцию, которая повлекла за собой воспаление желчного пузыря. Из-за ухудшения состояния здоровья Илия II не смог присутствовать на литургии в честь 39-летия со дня его интронизации 25 декабря 2016 года.

2 февраля 2017 года Илия II отправился в берлинскую клинику для планового обследования состояния здоровья. 12 февраля 2017 года источник телеканала "Рустави-2" сообщил, что патриарха пытались отравить 3. В аэропорту Тбилиси был задержан руководитель службы по управлению имуществом патриархии Грузии отец Георгий Мамаладзе, который направлялся в Германию. У него в багаже правоохранители обнаружили яд и оружие.

17 марта 2026 года скончался в возрасте 93 лет. В  Грузии был объявлен национальный траур 4 5.

Примечания

  1. Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии (Гудушаури-Шиолашвили Ираклий Георгиевич) // Официальный сайт Московского патриархата.
  2. Цифры по состоянию на конец 2009 года. Источник: "Илия II" // Православная энциклопедия, 2014.
  3. Prosecutor`s office will likely comment on detention of Father Giorgi Mamladze later today // Rustavi-2, 13.02.2017.
  4. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй скончался на 93-м году жизни //
  5. Грузия-онлайн, 17.03.2026.

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
