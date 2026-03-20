×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:56, 20 марта 2026

Минюст Грузии отказался отпустить Саакашвили на похороны Илии II

Илия II и Михаил Саакашвили. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 19.03.26, https://www.interpressnews.ge/ru/article/173886-mikhail-saakashvili-proshu-dostavit-menia-na-pokhorony-patriarkha-kak-ego-druga-tretego-prezidenta-gruzii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пенитенциарная служба Минюста Грузии не нашла оснований для участия третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в похоронах патриарха Илии II.

"Кавказский узел" писал, что в Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта.

Прошение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о присутствии на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II не подпадает под исключительные случаи, когда заключенные могут покидать пенитенциарные учреждения, заявила Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.

«Адвокат третьего президента Грузии обратился с просьбой от его имени, однако она не соответствует нормам, предусмотренным Кодексом», – приводит слова представителя ведомства "Новости Грузии".

В Грузии временно отпускать заключенных разрешается только в ограниченных случаях: на похороны близких, при рождении ребенка или по состоянию здоровья. Эти меры оформляют официальным разрешением тюремной службы и обычно действуют очень короткий срок.

Саакашвили просил сделать для него исключение, ссылаясь на статус третьего президента, а также на личную дружбу с Илией II и то, что он является крестным отцом его младшего сына, говорится в публикации.

«Я попросил своего адвоката написать заявление с просьбой доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии», - сообщал ранее Саакашвили на своей странице в соцсети, пишет "Интерпрессньюс".

Согласно решению Священного Синода, Его Святейшество будет похоронен в Сионском кафедральном соборе, не во дворе, а внутри храма, похороны состоятся 22 марта, сообщило "Грузия Онлайн".

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. 

По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Уча Нануашвили. Скриншот публикации на личной странице в соцсети.
01:08, 20 марта 2026
Правозащитники из разных стран призвали прекратить преследование бывшего омбудсмена Грузии
Активисты с флагами на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
22:12, 19 марта 2026
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд
Участники акции в Тбилиси. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 18.03.26, https://www.interpressnews.ge/ka/article/864949-organizatorebis-inpormaciit-21-marts-tbilisshi-xolo-22-marts-kutaisshi-dagegmili-saprotesto-marshebi-agar-chatardeba
23:04, 18 марта 2026
Протестующие отменили шествие в Тбилиси в связи со смертью Илии II
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:00, 18 марта 2026
Смерть осетинских комбатантов привлекла внимание грузинских пользователей Facebook*
Илия II, фото: патриархия Грузии. patriarchate.ge
05:47, 18 марта 2026
Национальный траур объявлен в Грузии в связи со смертью патриарха Илии II
Персоналии
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
Соборная мечеть в Выползовом переулке, Москва. Фото Ильи Варламова. http://ukrlife.net/musulmanskiy-prazdnik-uraza-bayram-v-moskve-40-foto/ Ураза-Байрам (Ид ал-Фитр)

У мемориала «Исход и Возвращение» в Элисте 28 декабря 2019 года. Фото: пресс-служба главы Калмыкии. http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12990-pr.html#!prettyPhoto[gallerydbde2adecd]/4/ Депортация калмыков

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Безналичная оплата. Фото: naipo.de / Unsplash.com
20 марта 2026, 03:06
Ограничения связи ударили по бизнесу в Махачкале

Активисты с флагами на проспекте Руставели. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
19 марта 2026, 22:12
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились в 477-й день подряд

Верующие во время молитвы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 марта 2026, 19:32
Дата Ураза-байрама совпала во всех регионах юга России

Большой Утриш. Фото Андрея Маковозова Юга.ру
19 марта 2026, 15:38
Галечные пляжи Анапы исключены из зоны чрезвычайной ситуации

Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Показать больше