Минюст Грузии отказался отпустить Саакашвили на похороны Илии II

Пенитенциарная служба Минюста Грузии не нашла оснований для участия третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в похоронах патриарха Илии II.

"Кавказский узел" писал, что в Грузии был объявлен национальный траур в связи со смертью патриарха Илии II 17 марта.

Прошение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о присутствии на похоронах Католикоса-Патриарха Илии II не подпадает под исключительные случаи, когда заключенные могут покидать пенитенциарные учреждения, заявила Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.

«Адвокат третьего президента Грузии обратился с просьбой от его имени, однако она не соответствует нормам, предусмотренным Кодексом», – приводит слова представителя ведомства "Новости Грузии".

В Грузии временно отпускать заключенных разрешается только в ограниченных случаях: на похороны близких, при рождении ребенка или по состоянию здоровья. Эти меры оформляют официальным разрешением тюремной службы и обычно действуют очень короткий срок.

Саакашвили просил сделать для него исключение, ссылаясь на статус третьего президента, а также на личную дружбу с Илией II и то, что он является крестным отцом его младшего сына, говорится в публикации.

«Я попросил своего адвоката написать заявление с просьбой доставить меня на похороны Патриарха, как его друга, третьего президента Грузии», - сообщал ранее Саакашвили на своей странице в соцсети, пишет "Интерпрессньюс".

Согласно решению Священного Синода, Его Святейшество будет похоронен в Сионском кафедральном соборе, не во дворе, а внутри храма, похороны состоятся 22 марта, сообщило "Грузия Онлайн".

Как писал "Кавказский узел", 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.