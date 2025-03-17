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11:19, 17 марта 2025

Саакашвили получил 4,5 года тюрьмы

Михаил Саакашвили. Март 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признан виновным в незаконном пересечении границы в 2021 году.

Как писал "Кавказский узел", по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. 

Тбилисский городской суд приговорил Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения, признав виновным в незаконном пересечении границы в 2021 году. Оглашение приговора вызвало ажиотаж в зале заседаний. Сторонники бывшего президента были удалены из зала. Самого обвиняемого на заседании не было, сообщил телеканал "ТВ Пирвели".

Напомним, 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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Автор: "Кавказский узел"

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