Оппозиция собрала более 150 тысяч подписей за помилование Саакашвили

28 марта 2024, 07:47

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Оппозиционеры передали президенту Грузии более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. Сбор подписей был организован, чтобы показать властям масштаб поддержки бывшего президента, указали политологи Заал Анджапаридзе и Ника Читадзе.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что Михаил Саакашвили получает не все необходимое лечение, а кроме того, в клинике нарушаются его права, в частности, на соблюдение медицинской тайны. Соратники Саакашвили призвали освободить его. 19 января Саакашвили призвал жителей Грузии добиться его освобождения.

25 декабря 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, при этом Михаил Саакашвили не вошел в их число. Ранее, 20 ноября 2023 года, Михаил Саакашвили заявил в суде, что президенту было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом Саакашвили подчеркнул, что не просит о помиловании. Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Саакашвили.

Сторонники Саакашвили передали президенту более 150 тысяч подписей под обращением с просьбой о помиловании Саакашвили. Сбор подписей проводился в разных регионах страны оппозиционной партией «Единое национальное движение», учрежденной Саакашвили.

"Вероятно, сам Саакашвили и его семья требуют от «Единого национального движения» более активных действий по его освобождению. Ранее партийные акции проходили перед клиникой, в которой он проходит курс лечения, и проводилась работа с иностранными лоббистами, но это не дало результатов. Теперь решили прибегнуть к сбору подписей и показать, что есть люди, которые этого требуют. Все это входит в рамки кампании по борьбе за вызволение Саакашвили", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

По его словам, в последнее время лидеры партии начали говорить, что без освобождения Саакашвили парламентские выборы, которые пройдут осенью, будут нелегитимными. Однако Михаил Саакашвили – гражданин Украины, и не имеет права вести политическую деятельность и участвовать в выборах, также власти Грузии могут его депортировать в Украину, отметил эксперт.

У ЕНД может быть надежда, что при помиловании Саакашвили глава государства может вернуть ему грузинское гражданство, предположил Анджапаридзе. "Политические акции Саакашвили упали за последние годы, и то, что ЕНД так активно хватается за его фигуру, указывает на кризис лидеров", - считает он.

В свою очередь руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе сказал корреспонденту "Кавказского узла", что собранные подписи – не только демонстрация числа сторонников ЕНД и Саакашвили, но и возможность добиться его освобождения.

Однако эксперты разошлись во мнении о том, как отразится сбор подписей и вопрос помилования Саакашвили на электоральной поддержке избирателей. Читадзе предполагает, что это может привлечь некую часть избирателей на сторону ЕНД и оппозиции, в то время как Анджапаридзе высказал мнение, что поведение Саакашвили может оттолкнуть избирателей, так как люди разочаровались в нем.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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