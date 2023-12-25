Саакашвили не вошел в число помилованных президентом

25 декабря 2023, 17:40

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили амнистировала восемь осужденных. Михаил Саакашвили не вошел в их число вопреки его заявлениям об уместности помилования.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили 12 сентября помиловала девять осужденных. Пять из них освобождены от отбывания наказания, еще четверо получили сокращение срока лишения свободы.

Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, из них шесть полностью освобождены от дальнейшего лишения свободы и сегодня покинут пенитенциарное учреждение. Еще двум осужденным, в том числе одной женщине, сокращен срок наказания, сообщил со ссылкой на администрацию президента телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Бывший президент Михаил Саакашвили не включен в список амнистированных.

Напомним, 20 ноября Михаил Саакашвили заявил в суде, что Саломе Зурабишвили было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом он подчеркнул, что не просит о помиловании.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

С августа 2019 года по 6 января 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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