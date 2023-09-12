12 сентября 2023, 19:41

Саломе Зурабишвили помиловала девятерых осужденных

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Пятеро осужденных благодаря помилованию президента Грузии освобождены из заключения, еще четверым сокращены сроки лишения свободы. 

Как сообщал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили подписывала распоряжения о помиловании осужденных 23 мая и 28 июня. В мае на свободу вышли девять заключенных, а еще четверым были сокращены сроки наказания. В июле были помилованы 11 человек, из них 10 освободились, а один получил сокращение срока. 

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала девятерых осужденных. Пятеро из них, в том числе две женщины, освобождены от отбывания наказания и сегодня выйдут на свободу, сообщила администрация президента. 

Еще четверо помилованных осужденных пока остаются в пенитенциарных учреждениях, они получили сокращение срока лишения свободы. 

Согласно сводной статистике пенитенциарных служб, опубликованной в июле Советом Европы, в Грузии на 100 тысяч жителей приходится 237 заключенных. По этому показателю Грузия занимает второе место среди 46 стран Совета Европы.

Средний возраст заключенных в Грузии составляет 44 года, среднеевропейский показатель - 38 лет. Женщины составляют 3,3% заключенных в Грузии, тогда как в среднем по Европе доля женщин среди заключенных достигает 5,4%. Почти каждый четвертый заключенный в Грузии (24%) осужден за преступления, связанные с наркотиками. 

"Кавказский узел" писал, что с августа 2019 года по 6 января 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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Примечание:

"Вопрос импичмента обнажил разногласия между "Грузинской мечтой" и Зурабишвили", "Аналитики оценили помилование Ники Гварамии президентом Грузии", "Правозащитники раскритиковали механизм амнистии азербайджанских заключенных". 

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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