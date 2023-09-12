12 сентября 2023, 19:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пятеро осужденных благодаря помилованию президента Грузии освобождены из заключения, еще четверым сокращены сроки лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили подписывала распоряжения о помиловании осужденных 23 мая и 28 июня. В мае на свободу вышли девять заключенных, а еще четверым были сокращены сроки наказания. В июле были помилованы 11 человек, из них 10 освободились, а один получил сокращение срока.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала девятерых осужденных. Пятеро из них, в том числе две женщины, освобождены от отбывания наказания и сегодня выйдут на свободу, сообщила администрация президента.

Еще четверо помилованных осужденных пока остаются в пенитенциарных учреждениях, они получили сокращение срока лишения свободы.

Согласно сводной статистике пенитенциарных служб, опубликованной в июле Советом Европы, в Грузии на 100 тысяч жителей приходится 237 заключенных. По этому показателю Грузия занимает второе место среди 46 стран Совета Европы.

Средний возраст заключенных в Грузии составляет 44 года, среднеевропейский показатель - 38 лет. Женщины составляют 3,3% заключенных в Грузии, тогда как в среднем по Европе доля женщин среди заключенных достигает 5,4%. Почти каждый четвертый заключенный в Грузии (24%) осужден за преступления, связанные с наркотиками.

"Кавказский узел" писал, что с августа 2019 года по 6 января 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.