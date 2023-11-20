Саакашвили выразил надежду на помилование президентом

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в суде, что Саломе Зурабишвили было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом он подчеркнул, что не просит о помиловании.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 26 октября врачи заявили, что в состоянии политика есть положительная динамика, что у него улучшился сон, однако пациент все еще нуждается в тщательном медицинском наблюдении. На заседании 31 октября по делу о растрате судья отключил видеотрансляцию во время выступления третьего президента Грузии. Судья решил, что Саакашвили сделал политическое заявление, не относящееся к сути дела. Защита политика сочла это демонстрацией предвзятого отношения к подсудимому

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили хочет, чтобы президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла решение о его помиловании. По его словам, он не хочет ни о чем просить Саломе Зурабишвили, однако президент может таким образом «снять с себя ответственность» за его заключение, заявил Саакашвили, выступая в суде, сообщило сегодня издание "Нетгазети".

Саакашвили в своем выступлении напомнил, что к помилованию ее призывали президенты Франции, Украины и другие главы государств, с которыми она встречалась в последнее время. "Я не хочу о чем-то просить госпожу Саломе", - отметил, он указав, что доводы Зурабишвили о том, что его самочувствие улучшилось и он не хочет выезжать за пределы Грузии, неверны. "Я чувствую себя лучше духовно,<...> физически, к сожалению, врачи не могут подтвердить, что мне лучше. Саломе Зурабишвили говорит, что у меня нет желания выезжать за границу, дело в том, что это не зависит от моего желания. Моя реабилитация требует нахождения за пределами Грузии определенный период. Конечно, госпожа Саломе может одной подписью вернуть моим детям отца и, что главное, восстановить политический баланс в Грузии", — заявил Саакашвили.

Саакашвили не согласился с тем, что говорить о помиловании преждевременно, так как по другим делам еще не вынесен приговор. "Госпожа Саломе, у вас есть возможность снять с себя ответственность за это", — обратился он к Зурабишвили. Саакашвили к президенту Грузии.

Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая – 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что срочно отзывает посла Игоря Долгова из Грузии. Он пояснил, что это связано с позицией Грузии относительно военного конфликта с участием России. 14 марта 2022 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не допустит разногласий с Украиной, и просила президента Украины Зеленского вернуть в страну посла. 1 апреля 2022 года она заявила, что страна поддерживает международные санкции против России и вынуждена из-за этого терпеть финансовые издержки. При этом она отметила, что по вопросу помилования Михаила Саакашвили ее позиция не изменилась.

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