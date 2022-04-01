Саломе Зурабишвили. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:President_Salome_Zourabichvili.jpg

01 апреля 2022, 08:45

Президент Грузии заявила о поддержке санкций против России

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Грузия поддерживает международные санкции против России, введенные из-за спецоперации на Украине. Страна вынуждена из-за этого терпеть финансовые издержки, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщал "Кавказский узел",  после того, как российские войска начали 24 февраля спецоперацию на Украине, страны Запада ввели против России санкции, в том числе финансовые. 25 февраля власти Грузии заявили, что страна не присоединится к финансовым и экономическим санкциям против России. 1 марта премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пояснил, что в случае, если страна присоединиться к санкциям против России, будет нанесен серьезный ущерб виноделам и фермерам, пострадает туризм.

В Грузии с недоумением восприняли заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили об отказе присоединиться к европейским санкциям в отношении России. Причина кроется в нежелании вызвать ответные санкции России, так как в этом случае Грузия потеряет российский рынок и не сможет найти ему альтернативу в течение года, отметили ранее аналитики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN заявила, что официальный Тбилиси поддерживает все международные санкции, введенные против России после начала спецоперации на Украине.

"В первую очередь, мы поддерживаем все международные финансовые санкции [в отношении России] и это оказывает влияние на финансовый сектор Грузии", – привел сегодня на своем сайте слова Зурабишвили телеканал "Рустави-2".

Она добавила, что Грузия также является участником резолюций, принятых для поддержки Украины, передало сегодня РИА "Новости".

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Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Политологи оценили перспективы Абхазии и Южной Осетии в свете признания Россией ЛНР и ДНР", "Декларация Алиева и Путина вошла в противоречие с обязательствами Азербайджана перед Турцией", "Политологи сочли эвакуацию беженцев с Донбасса частью пиар-кампании властей России".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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