28 октября 2021, 23:34
Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
1 ноября исполняется месяц с того дня, как третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан и объявил голодовку в Руставской тюрьме. Известно, что за этот месяц Саакашвили принял всего несколько ложек меда, и то в первую декаду голодовки. О том, как проходит голодовка, что требует третий президент Грузии и что по поводу его состояния говорят врачи, рассказывается в материале, подготовленном JAMnews. «Кавказский узел» публикует сокращенный вариант материала.
Врачи, наблюдающие за здоровьем Михаила Саакашвили, говорят, что в любой момент его состояние может резко ухудшиться.
Власти отказываются перевести Саакашвили в какое-либо медицинское учреждение, кроме тюремной больницы, где нет ни оборудования, необходимого для его лечения, ни безопасных условий для бывшего президента.
Сам Михаил Саакашвили своей позиции не меняет — отказывается и прекращать голодовку, и ложиться в тюремную больницу. Саакашвили не согласен с вынесенным ему обвинительным приговором и считает себя политическим заключенным.
К Саакашвили пускают его адвокатов, его посетили члены семьи, несколько друзей, а также уполномоченная по правам человека Украины (третий президент Грузии в настоящее время — гражданин Украины).
Месяц голодовки
Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась с Саакашвили в день его ареста, 1 октября, и заявила после встречи, что он не согласен с приговором, считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
4 октября один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия опубликовал письмо, в котором бывший президент заявил, что не прекратит голодовку до своего освобождения 1. 8 октября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили похудел на 12 килограммов из-за голодовки.
Через два дня врач уже заговорил о необходимости перевести Саакашвили в больницу. По его словам, бывший президент пьет только воду и его здоровье ухудшилось 2. В тот же день Николоз Кипшидзе в интервью журналистам заявил, что у Саакашвили редкое заболевание крови. «Голодовка абсолютно противопоказана во время этой болезни крови. Это ведет к необратимым изменениям», — сказал Кипшидзе, пояснив, что третий президент сам дал ему право обнародовать эту информацию. Однако наличие у Саакашвили этого заболевания пока публично не подтвердил никакой другой специалист.
Мед в банках
Михаил Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда и натурального сока и начал принимать пищу, сообщил 8 октября начальник пенитенциарной службы Ника Цхвариашвили. Позже пенитенциарная служба опровергла распространенную врачом Саакашвили информацию об ухудшении его здоровья, заявив, что Саакашвили постоянно находится под наблюдением медперсонала и его состояние удовлетворительное.
11 октября Эка Херхеулидзе, член партии «Единое национальное движение», посетившая тюрьму Рустави, чтобы увидеться с бывшим президентом, объяснила, что Саакашвили купил в тюремном магазине пять банок меда по 50 граммов по рекомендации врача. Узнав о спекуляциях на эту тему, он вернул администрации четыре банки.
По словам омбудсмена Грузии, заявления пенитенциарной службы или высокопоставленных политических деятелей о третьем президенте создают дополнительную угрозу того, что голодающий Саакашвили откажется от медицинской помощи.
Может и не дожить до второго тура
11 октября Михаила Саакашвили навестили мать Гиули Аласания и два его сына. По словам матери, она попросила сына прекратить голодовку, однако тот не захотел говорить с ней на эту тему.
В тот же день Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили испытывает трудности с передвижением, его речь изменилась, и врач опасается, что тот не сможет дожить до 30 октября, когда назначен второй тур выборов.
На двенадцатый день голодовки, 12 октября, адвокат Саакашвили Бека Басилая также заявил, что из-за голодовки бывший президент с трудом передвигается и разговаривает. В тот же день Минюст обратился в Минздрав с просьбой создать многофункциональную группу врачей для наблюдения за состоянием Михаила Саакашвили.
Физическое состояние третьего президента становится все хуже и хуже, заявил 15 октября Бека Басилая. В тот же день Николоз Кипшидзе был допущен в тюрьму решением, принятым на собрании врачей в Минздраве.
"Я готов умереть"
19 октября совет врачей, созванный под руководством Минюста и Минздрава, рекомендовал госпитализировать бывшего президента 3. Кардиолог Зураб Пагава сказал, что 20-й день голодовки уже критический и вероятность осложнений возрастает.
После посещения тюрьмы 20 октября один из адвокатов третьего президента, Димитри Садзаглишвили, заявил, что Саакашвили согласился на медицинское вмешательство, но продолжает голодать. Адвокат также представил общественности еще одно письмо Саакашвили, в котором тот заявил: «Пока я под арестом, я не буду получать еды ни в каком виде, и я готов умереть».
По информации Минюста, в случае ухудшения состояния Саакашвили его переведут в тюремную больницу. Народный защитник проверила, соответствует ли медицинское учреждение №18 рекомендациям консилиума по лечению Михаила Саакашвили. 24 октября омбудсмен заявила, что тюремная больница не соответствует рекомендациям совета. А в случае, если Саакашвили туда переведут, возникнет угроза его безопасности. «Минюсту следует выбрать для Саакашвили альтернативное медицинское учреждение», — заявила омбудсмен.
На 25-й день голодовки Димитри Садзаглишвили заявил, что один из показателей жизнедеятельности Саакашвили накануне ночью упал до критического уровня и он нуждается во вмешательстве реаниматологов. «В любой момент ожидается резкое ухудшение состояния его здоровья, поэтому неотложная медицинская помощь стоит на повестке дня», — сказал Садзаглишвили.
На 26-й день голодовки 19 неправительственных организаций выступили с совместным заявлением о необходимости госпитализации Саакашвили.
26 октября Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook заявление о том, что каким бы тяжелым ни было его состояние здоровья, он отказывается от перевода в тюремную больницу.
27 октября Садзаглишвили сообщил, что администрация тюрьмы установила барьер между заключенным и посетителем в комнате для встреч с Саакашвили, фактически ограничив прямое общение с ним 4. Позже украинский врач, депутат Рады Максим Пербийнис, заявил журналистам, что не смог обследовать Саакашвили. По его словам, третий президент Грузии отказывается от медицинских услуг и анализов.
«Я думаю, что любой человек, который голодает в течение 27 дней — это пациент, которому необходимо медицинское наблюдение, некоторые медицинские анализы. Миша сказал, что с сегодняшнего дня, поскольку ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и медицинских процедур, облегчающих процесс голодания», — заявил врач.
В тот же день Михаила Саакашвили в тюрьме посетила уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова. После встречи она заявила, что права Саакашвили нарушаются 5.
Примеры голодовок в Грузии
Голодовка — это добровольный и сознательный отказ от еды в знак протеста — крайняя мера, к которой прибегают, когда другие средства протеста исчерпаны или недоступны. Например, в тюрьмах часто объявляются голодовки с разными требованиями.
Есть разные формы голодовок. Однако длительный отказ от еды в любом случае вреден для организма и затрагивает практически все органы. Кроме того, организм становится очень уязвимым, особенно для инфекций. Считается, что через шесть недель после начала голодания здоровый человек может оказаться на грани смерти.
Несколько месяцев назад лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил голодовку, потому что к нему в тюрьму не допускали его личного врача. Навальный голодал 24 дня.
Голодовка используется в Грузии как форма протеста и в тюрьмах, и за их пределами. Одним из последних случаев стала голодовка жителей села Шукрути Чиатурского муниципалитета. Они протестовали против работ, проводимых компанией «Джорджиан Манганез», в результате которых их дома пришли в аварийное состояние.
В тюрьмах Грузии заключенные обычно требуют улучшения своих условий или пересмотра их дел. В декабре 2018 года 34-летний Гиорги Пасеишвили скончался в Глданской тюрьме после 40-дневной голодовки. Пасеишвили был арестован за покушение на убийство, он не признал себя виновным и требовал пересмотра дела. Причиной смерти стали осложнения, вызванные голоданием. Как пояснили в пенитенциарной службе, Пасеишвили отказался не только от еды, но и от лечения.
Когда заключенный объявляет голодовку, об этом должен быть информирован Народный защитник. Однако, например, в случае с Пасеишвили, отметила омбудсмен, такого сообщения получено не было.
В советское время практиковалось принудительное кормление тех, кто объявил гододовку, заключенные сталкивались с угрозами такого кормления. В Грузии за все годы независимости неизвестно ни одного факта применения принудительного кормления в тюрьмах.
Примечания
- არ შევწყვეტ შიმშილობას... უარი განვაცხადე უგონო მდგომარეობაში სამედიცინო ჩარევაზე | მიხეილ სააკაშვილი // მთავარი არხი, 4 октября 2021 года
- Ухудшилось состояние Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме уже 10 дней // Jamnews, 10 октября 2021 года
- “დაკვირვების მიზნით სააკაშვილის ჰოსპიტალიზების რეკომენდაცია გავეცით” – ექიმი // Netgazeti, 19 октября 2021 года
- შეხვედრების ოთახში ბარიერი ამოავსეს — ადვოკატის თქმით, სააკაშვილთან დაცული კომუნიკაცია შეიზღუდა // Netgazeti, 19 октября 2021 года
- Михаила Саакашвили в тюрьме посетила омбудсмен Украины // Jamnews, 10 октября 2021 года