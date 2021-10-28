Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии

28 октября 2021, 23:34

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1 ноября исполняется месяц с того дня, как третий президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан и объявил голодовку в Руставской тюрьме. Известно, что за этот месяц Саакашвили принял всего несколько ложек меда, и то в первую декаду голодовки. О том, как проходит голодовка, что требует третий президент Грузии и что по поводу его состояния говорят врачи, рассказывается в материале, подготовленном JAMnews. «Кавказский узел» публикует сокращенный вариант материала.

Врачи, наблюдающие за здоровьем Михаила Саакашвили, говорят, что в любой момент его состояние может резко ухудшиться.

Власти отказываются перевести Саакашвили в какое-либо медицинское учреждение, кроме тюремной больницы, где нет ни оборудования, необходимого для его лечения, ни безопасных условий для бывшего президента.

Сам Михаил Саакашвили своей позиции не меняет — отказывается и прекращать голодовку, и ложиться в тюремную больницу. Саакашвили не согласен с вынесенным ему обвинительным приговором и считает себя политическим заключенным.

К Саакашвили пускают его адвокатов, его посетили члены семьи, несколько друзей, а также уполномоченная по правам человека Украины (третий президент Грузии в настоящее время — гражданин Украины).

Месяц голодовки

Народный защитник Грузии Нино Ломджария встретилась с Саакашвили в день его ареста, 1 октября, и заявила после встречи, что он не согласен с приговором, считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

4 октября один из адвокатов Саакашвили Ника Гварамия опубликовал письмо, в котором бывший президент заявил, что не прекратит голодовку до своего освобождения . 8 октября личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили похудел на 12 килограммов из-за голодовки.

Через два дня врач уже заговорил о необходимости перевести Саакашвили в больницу. По его словам, бывший президент пьет только воду и его здоровье ухудшилось . В тот же день Николоз Кипшидзе в интервью журналистам заявил, что у Саакашвили редкое заболевание крови. «Голодовка абсолютно противопоказана во время этой болезни крови. Это ведет к необратимым изменениям», — сказал Кипшидзе, пояснив, что третий президент сам дал ему право обнародовать эту информацию. Однако наличие у Саакашвили этого заболевания пока публично не подтвердил никакой другой специалист.

Мед в банках

Михаил Саакашвили купил в тюремном магазине семь банок меда и натурального сока и начал принимать пищу, сообщил 8 октября начальник пенитенциарной службы Ника Цхвариашвили. Позже пенитенциарная служба опровергла распространенную врачом Саакашвили информацию об ухудшении его здоровья, заявив, что Саакашвили постоянно находится под наблюдением медперсонала и его состояние удовлетворительное.

11 октября Эка Херхеулидзе, член партии «Единое национальное движение», посетившая тюрьму Рустави, чтобы увидеться с бывшим президентом, объяснила, что Саакашвили купил в тюремном магазине пять банок меда по 50 граммов по рекомендации врача. Узнав о спекуляциях на эту тему, он вернул администрации четыре банки.

По словам омбудсмена Грузии, заявления пенитенциарной службы или высокопоставленных политических деятелей о третьем президенте создают дополнительную угрозу того, что голодающий Саакашвили откажется от медицинской помощи.

Может и не дожить до второго тура

11 октября Михаила Саакашвили навестили мать Гиули Аласания и два его сына. По словам матери, она попросила сына прекратить голодовку, однако тот не захотел говорить с ней на эту тему.

В тот же день Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили испытывает трудности с передвижением, его речь изменилась, и врач опасается, что тот не сможет дожить до 30 октября, когда назначен второй тур выборов.

На двенадцатый день голодовки, 12 октября, адвокат Саакашвили Бека Басилая также заявил, что из-за голодовки бывший президент с трудом передвигается и разговаривает. В тот же день Минюст обратился в Минздрав с просьбой создать многофункциональную группу врачей для наблюдения за состоянием Михаила Саакашвили.

Физическое состояние третьего президента становится все хуже и хуже, заявил 15 октября Бека Басилая. В тот же день Николоз Кипшидзе был допущен в тюрьму решением, принятым на собрании врачей в Минздраве.

"Я готов умереть"

19 октября совет врачей, созванный под руководством Минюста и Минздрава, рекомендовал госпитализировать бывшего президента . Кардиолог Зураб Пагава сказал, что 20-й день голодовки уже критический и вероятность осложнений возрастает 1 .

После посещения тюрьмы 20 октября один из адвокатов третьего президента, Димитри Садзаглишвили, заявил, что Саакашвили согласился на медицинское вмешательство, но продолжает голодать. Адвокат также представил общественности еще одно письмо Саакашвили, в котором тот заявил: «Пока я под арестом, я не буду получать еды ни в каком виде, и я готов умереть».

По информации Минюста, в случае ухудшения состояния Саакашвили его переведут в тюремную больницу. Народный защитник проверила, соответствует ли медицинское учреждение №18 рекомендациям консилиума по лечению Михаила Саакашвили 2 . 24 октября омбудсмен заявила, что тюремная больница не соответствует рекомендациям совета. А в случае, если Саакашвили туда переведут, возникнет угроза его безопасности. «Минюсту следует выбрать для Саакашвили альтернативное медицинское учреждение», — заявила омбудсмен.

На 25-й день голодовки Димитри Садзаглишвили заявил, что один из показателей жизнедеятельности Саакашвили накануне ночью упал до критического уровня и он нуждается во вмешательстве реаниматологов. «В любой момент ожидается резкое ухудшение состояния его здоровья, поэтому неотложная медицинская помощь стоит на повестке дня», — сказал Садзаглишвили.

На 26-й день голодовки 19 неправительственных организаций выступили с совместным заявлением о необходимости госпитализации Саакашвили 3 .

26 октября Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook заявление о том, что каким бы тяжелым ни было его состояние здоровья, он отказывается от перевода в тюремную больницу.

27 октября Садзаглишвили сообщил, что администрация тюрьмы установила барьер между заключенным и посетителем в комнате для встреч с Саакашвили, фактически ограничив прямое общение с ним . Позже украинский врач, депутат Рады Максим Пербийнис, заявил журналистам, что не смог обследовать Саакашвили. По его словам, третий президент Грузии отказывается от медицинских услуг и анализов.

«Я думаю, что любой человек, который голодает в течение 27 дней — это пациент, которому необходимо медицинское наблюдение, некоторые медицинские анализы. Миша сказал, что с сегодняшнего дня, поскольку ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и медицинских процедур, облегчающих процесс голодания», — заявил врач.

В тот же день Михаила Саакашвили в тюрьме посетила уполномоченная по правам человека Украины Людмила Денисова. После встречи она заявила, что права Саакашвили нарушаются .

Примеры голодовок в Грузии

Голодовка — это добровольный и сознательный отказ от еды в знак протеста — крайняя мера, к которой прибегают, когда другие средства протеста исчерпаны или недоступны. Например, в тюрьмах часто объявляются голодовки с разными требованиями.

Есть разные формы голодовок. Однако длительный отказ от еды в любом случае вреден для организма и затрагивает практически все органы. Кроме того, организм становится очень уязвимым, особенно для инфекций. Считается, что через шесть недель после начала голодания здоровый человек может оказаться на грани смерти 4 .

Несколько месяцев назад лидер российской оппозиции Алексей Навальный объявил голодовку, потому что к нему в тюрьму не допускали его личного врача. Навальный голодал 24 дня.

Голодовка используется в Грузии как форма протеста и в тюрьмах, и за их пределами. Одним из последних случаев стала голодовка жителей села Шукрути Чиатурского муниципалитета. Они протестовали против работ, проводимых компанией «Джорджиан Манганез», в результате которых их дома пришли в аварийное состояние.

В тюрьмах Грузии заключенные обычно требуют улучшения своих условий или пересмотра их дел 5 . В декабре 2018 года 34-летний Гиорги Пасеишвили скончался в Глданской тюрьме после 40-дневной голодовки. Пасеишвили был арестован за покушение на убийство, он не признал себя виновным и требовал пересмотра дела. Причиной смерти стали осложнения, вызванные голоданием. Как пояснили в пенитенциарной службе, Пасеишвили отказался не только от еды, но и от лечения 6 .

Когда заключенный объявляет голодовку, об этом должен быть информирован Народный защитник. Однако, например, в случае с Пасеишвили, отметила омбудсмен, такого сообщения получено не было.

В советское время практиковалось принудительное кормление тех, кто объявил гододовку, заключенные сталкивались с угрозами такого кормления 7 . В Грузии за все годы независимости неизвестно ни одного факта применения принудительного кормления в тюрьмах.

Примечания