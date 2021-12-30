Саакашвили возвращен в руставскую тюрьму

30 декабря 2021, 09:38

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в тюрьму в Рустави из военного госпиталя, где проходил реабилитацию после длительной голодовки.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 декабря Михаил Саакашвил упал в обморок после того, как его насильно попытались перевести в тюрьму из военного госпиталя в Гори, где он проходит курс лечения после голодовки. Госпиталь тогда приостановил перевод Саакашвили до стабилизации его состояния. 28 декабря Пенитенциарная служба Грузии подтвердила решение оставить Саакашвили в госпитале.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Сразу после ареста политик проводил 50-дневную голодовку, которую прекратил, добившись перевода из тюрьмы и тюремной больницы в военный госпиталь, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Михаил Саакашвили переведен из Горийского военного госпиталя в тюрьму в Рустави, сообщил сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" со ссылкой на депутата Верховной Рады Украины и девушку политика Елизавету Ясько.

По данным телеканала, в соцсетях распространились кадры видео, на которых машины пенитенциарной службы въезжают на территорию тюрьмы Рустави поздно ночью.

В Руставской тюрьме №12 подтвердили, что Саакашвили был переведен в это пенитенциарное учреждение, заявил адвокат бывшего президента Грузии Ника Гварамия. Еще один адвокат Саакашвили Дито Садзаглишвили, также заявил, что администрация тюрьмы №12 в Рустави подтвердила ему информацию о переводе политика, передал сегодня на своем сайте грузинский "Первый канал".

У здания тюрьмы в Рустави №12 находятся активисты "Единого национального движения", также туда стягиваются сторонники Михиала Саакашвили, сказано в публикации.

Материалы о прошедших в октябре муниципальных выборах в Грузии и связанном с ними возвращении Михаила Саакашвили в Грузию собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Саакашвили и выборы в Грузии-2021", а новости о событиях вокруг суда над политиком – на странице "Саакашвили под судом".