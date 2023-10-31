Судья лишил Саакашвили возможности выступить на процессе

31 октября 2023, 13:14

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Во время заседания горсуда Тбилиси по делу о растрате Михаилом Саакашвили государственных средств судья отключил видеотрансляцию во время выступления третьего президента Грузии. Судья решил, что Саакашвили сделал политическое заявление, не относящееся к сути дела. Защита политика сочла это демонстрацией предвзятого отношения к подсудимому, заявив, что политик лишился возможности донести свою позицию до суда.

Как информировал "Кавказский узел", 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии Михаила Саакашвили обратилась в ЕСПЧ, требуя не допустить нанесения непоправимого вреда его здоровью. 26 октября врачи заявили, что в состоянии политика есть положительная динамика, что у него улучшился сон, однако пациент все еще нуждается в тщательном медицинском наблюдении.

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

30 октября в горсуде Тбилиси состоялось заседание по делу в отношении Михаила Саакашвили о растрате им государственных средств. Было запланировано обсуждение доказательств со стороны защиты. Политик в процессе участвовал дистанционно – из больничной палаты. На суде бывший президент Грузии сделал несколько политических заявлений. В частности, по его словам, в Грузию из России проникла диверсионная группа под видом туристов либо релокантов для совершения антигрузинских действий, передал 30 октября в своем эфире телеканал "Рустави 2", перевод репортажа которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Судья Бадри Кочламазашвили попросил бывшего президента не делать в суде политических заявлений. Он подчеркнул, что в суд Саакашвили приглашен не для того, чтобы делать доклады по глобальным политическими вопросам, и не в качестве политического обозревателя.

Далее судья отключил видеотрансляцию, по которой выступал Саакашвили, и заявил, что если на следующем заседании он также продолжит политическую риторику, то судья также отключит трансляцию, поскольку слова Саакашвили выходят за рамки рассматриваемого дела.

Защита бывшего президента потребовали отвода судьи. "Перед Бадри Кочламазашвили стояла задача максимально ограничить Михаила Саакашвили. Этот судья не испытывает трудностей с принятием незаконных решений. Михаил Саакашвили был отключен от зала суда, а судья утверждал, что Михаил Саакашвили продолжает участвовать в процессе. Это явно незаконное, несправедливое и бесчеловечное решение", – заявил адвокат Бека Басилия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

В зале суда стали звучать возмущения от сторонников Саакашвили. Один из них потребовал освободить политика, после чего был удален из зала судебных заседаний.

Требование освободить Саакашвили также высказала в распространенном релизе оппозиционная партия "Единое национальное движение", отметил телеканал "Мтавари архи".

"Политическое заключение президента Саакашвили является самым ярким выражением поляризации в Грузии, судебные процессы, которые стали щитом, должны быть прекращены. Саакашвили должен быть освобожден и получить полное лечение за рубежом", – привел телеканал сообщение партии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Председатель парламентской фракции "Единого национального движения" Тина Бокучава обратилась к председателю парламента Грузии Шалве Папуашвили с вопросом почему депутатам не позволяют посещать Саакашвили. "Совершенно неоправданно ваше решение единолично запретить депутатам посещать президента Саакашвили", – привел "Интерпрессньюс" слова Бокучавы, перевод которых выполнил корреспондент "Кавказского узла".

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