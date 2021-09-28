Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?

28 сентября 2021, 15:16

Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о готовности приехать на родину 2 октября 2021 года внесло путаницу в политическую жизнь страны и привело к множеству интерпретаций. «Кавказский узел» попробовал разобраться в том, что может грозить Михаилу Саакашвили при разных вариантах развития событий.

Купил билет в Тбилиси

6 сентября 2021 года, бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили опубликовал на своей странице facebook видеообращение, в котором пообещал приехать в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти . 24 сентября, во время конференции, организованной неправительственной организацией Europa Union Frankfurt в Германии он заявил, что сдержит свое обещание и вернется на родину перед муниципальными выборами в случае содействия грузинского народа . Еще через 3 дня он выложил на своей странице скан билета Киев-Тбилиси 1 , датированный 2 октября, и новое видеообращение .

В своих обращениях Саакашвили заявляет, что не боится возбужденных против него на родине уголовных дел, возможного задержания или ареста, так как он уверен, что грузинский народ освободит его в случае необходимости. «Мне не страшно доверять свою судьбу грузинскому народу», — подчеркивал Саакашвили. «Должен решиться вопрос – быть или не быть Грузии. И, конечно же, я взял билет, как и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защитить вашу волю, выражение вашей воли, и вместе с вами принять участие в спасении Грузии. Я делаю это ни для себя, мною не движет никакая личная амбиция, желание получить какую-то должность» , - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Фактор прослушки

На выборы очевидно повлияет скандал с тотальной прослушкой граждан Грузии и иностанцев. 13 сентября 2021 года ряд грузинских изданий получил на электронную почту ссылки на файлы в интернете с записями слежки за священниками грузинской патриархии. Предположительно, эти сведения были получены в результате утечки материалов Службы безопасности Грузии. Их опубликовал пользователь под псевдонимом «Хаким Паша», за которым вероятно скрывается бывший сотрудник спецслужбы. Обнародование этих данных привело к скандалу в Грузии.

Позднее выяснилось, что среди объектов тайной слежки и прослушки были не только священнослужители, но и грузинские политики, журналисты, иностранные дипломаты. А со стороны правящей партии прозвучали попытки эту слежку оправдать.

Представитель «Института европейских ценностей Грузии» Мамука Жгенти напомнил, что с приходом к власти в 2012 году «Грузинская мечта» провела «огромную кампанию» по удалению тайных записей, сделанных спецслужбами во время правления партии «Единое национальное движение», и уверяла всех, что закончилась эпоха тайной слежки за людьми. «Однако «Грузинская мечта» не только переняла эту практику, но и скрупулезно, в плохих формах это делают. При «Едином национальном движении» не была обнародована личная информация о людях, не было данных спецслужб», - сказал он.

Что говорят на родине?

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отвечая на вопрос, как власти будут реагировать в случае приезда Саакашвили, заявил, что до конца не верит в его приезд, назвал Саакашвили трусом и пригрозил оппозиции за возможные провокации. Как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, сразу же отправится в тюрьму, - уверен премьер .

«Ждем, ждем, пусть приезжает», — с сарказмом отреагировал мэр Тбилиси Каха Каладзе. Подчеркнув, что сразу по возвращению на родину Саакашвили будут ждать шесть лет тюрьмы за «злостное использование служебных полномочий».

Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, подразумевая, что грузины, опасаясь новой революции, консолидируются вокруг его партии, назвал визит Саакашвили «подарком нам». Впрочем, бывший спикер парламента Давид Усупашвили, представляющий правоцентристскую партию «Лело», удивился, почему в таком случае власти «сами не отправляют в Киев спецборт, чтобы помочь Саакашвили приехать в Грузию» .

Председатель оппозиционной партии «Закон и справедливость» и депутат парламента Грузии Тако Чарквиани создала общенародное движение для возвращения на родину бывшего президента, заявив, что политическое преследование Саакашвили должно прекратиться, особенно в преддверии выборов, и призвала вернуть ему гражданство, которого его, по мнению депутата, лишили несправедливо .

Саакашвили в настоящее время не является гражданином Грузии – он лишился его после того, как не провел процедуру оформления двойного гражданства при получении гражданства Украины.

Версии экспертов

Глава Тбилисской академии общественных и политических отношений Гоча Мирцхулава не исключил того, что бывший президент «имеет в виду возвращение в Грузию на фоне бурных манифестаций и обвала власти, когда его вряд ли смогут арестовать» для отбытия наказания по приговорам суда . Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе уверен, что находящийся в розыске Саакашвили не вернется на родину, несмотря на недавние обещания .

Депутат российской Госдумы Дмитрий Новиков допускает, что приезд бывшего грузинского лидера может стать началом громких событий на территории страны. «Саакашвили хорошо знает все особенности грузинской политики, и, если предпринимает какие-то шаги, даже рискованные на первый взгляд, за ними всегда стоит четкий расчет. Так что раз он готов рискнуть и появиться на территории страны, где у властей есть серьезные, сформулированные через правоохранительные органы претензии, значит, Саакашвили считает, что политические дивиденды окажутся выше издержек», — предположил Новиков.

Российский сенатор Андрей Климов заметил, что у Саакашвили действительно есть множество недоброжелателей, ждущих его возвращения в Грузию. Но сам политик прекрасно об этом осведомлен, потому не пошел бы на такой шаг, заранее не перестраховавшись. «Саакашвили такой человек, что авантюры свои совершает только с какими-то серьезными целями. И обсуждает их не только со своими ближайшими друзьями, но и с коллегами за океаном. Следовательно, раз он приедет в Тбилиси, значит, этот вопрос Саакашвили уже обсудил с американскими партнерами», — уверен Климов .

В чем обвиняют Саакашвили

5 января 2018 года Тбилисский горсуд признал Саакашвили виновным в превышении полномочий при помиловании осужденных по делу об убийстве Гиргвлиани и приговорил политика к лишению свободы на четыре года. При этом в результате амнистии срок был уменьшен до трех лет. 28 июня 2018 года тот же суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам лишения свободы за организацию нападения на Гелашвили, срок по предыдущему эпизоду был поглощен .

Бывшему президенту Грузии также инкриминируются обвинения:

по делу о растрате на личные нужды около 9 млн лари (более 3 млн долларов) из государственных средств из фонда Специальной службы государственной охраны Грузии (Статья 182 УК Грузии «Присвоение или растрата», грозит от 7 до 11 лет лишения свободы );

по делу об отъеме бизнеса у предпринимателя Бадри Патаркацишвили и, в частности, по захвату телекомпании «Имеди», критиковавшей Саакашвили (Статья 333 УК Грузии «Превышение служебных полномочий», предполагает от 3 до 8 лет лишения свободы ).

При этом формально предъявленными обвинениями претензии к Саакашвили, если он окажется в Грузии, могут не ограничиться. Репутация бывшего главы государства была подпорчена вскрывшимися данными о пытках и изнасилованиях в грузинских тюрьмах, происходивших в период его президентства. Обнародованные факты и видеозаписи об изнасилованиях и издевательствах над заключенными вызвали в стране бурю недовольства и привели к массовым акциям протеста.

В 2014 году года МВД Грузии заявило о начале расследования по статье «Заговор с целью захвата власти». Заявлению предшествовало появление в украинских СМИ информации о встрече 22 октября Михаила Саакашвили и бывшего секретаря Совбеза страны Гиги (Георгия) Бокерии, на которой якобы они обсуждали организацию переворота на фоне ситуации вокруг «Рустави 2».

Попытки экстрадиции

17 февраля 2015 года Главная прокуратура Грузии обратилась в Генпрокуратуру Украины с ходатайством об экстрадиции Михаила Саакашвили в Грузию. В тот же день представитель Генпрокуратуры Украины сообщил о получении документов и начале экстрадиционной проверки предоставленных материалов. 1 апреля 2015 года Генпрокуратура Украины (ГПУ) огласила решение об отказе в экстрадиции Саакашвили в связи с риском последующего его преследования по политическим мотивам.

29 апреля, после известия об участии Михаил Саакашвили в III Глобальном форуме открытых обществ в Баку, Генпрокуратура Грузии обратилась к своим азербайджанским коллегам с требованием о его задержании и последующей экстрадиции.

В августе 2015 года была распространена информация национального бюро Интерпола МВД Грузии о том, что генеральный секретариат Интерпола не принял положительного решения по поводу объявления в международный розыск Михаила Саакашвили.

По некоторым данным в 2017 году генпрокурор Украины Юрий Луценко уже начал готовить документы с целью экстрадиции Саакашвили в Грузию, однако, в итоге он был вывезен в Польшу.

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