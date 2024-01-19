Саакашвили призвал жителей Грузии добиться его освобождения

19 января 2024, 13:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Саакашвили опубликовал обращение к жителям Грузии с призывом добиться его освобождения из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что Михаил Саакашвили получает не все необходимое лечение, а кроме того, в клинике нарушаются его права, в частности, на соблюдение медицинской тайны. Соратники Саакашвили призвали освободить его.

25 декабря 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, при этом Михаил Саакашвили не вошел в их число. Ранее, 20 ноября 2023 года, Михаил Саакашвили заявил в суде, что президенту было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом Саакашвили подчеркнул, что не просит о помиловании. Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Саакашвили.

Михаил Саакашвили обратился к жителям Грузии с призывом добиться его освобождения из-под стражи, сообщает сегодня JAMnews. "Весь мир признает, что я политзаключенный, несправедливо осужденный и постоянно обвиняемый в сфабрикованных преступлениях", - перевело издание на русский язык обращение политика, размещенное в ночь на 19 января на странице Саакашвили в Facebook*.

Саакашвили заявил, что предстал перед судом "за то, что поднял Грузию на мировую арену, спас ее от преступности и бедности, содействуя просвещению и государственности".

"Мое преследование связано с моим решением не бежать в 2008 году, а вместо этого защитить государство. Теперь каждый день я терплю мучения из-за своей глубокой любви к нашему народу и желания помочь ему. […] Грузинский народ должен освободить себя, и он должен освободить и меня. Меня надо освободить из тюрьмы сейчас, чтобы я мог эффективнее помогать, но в какой бы плен меня ни посадили, я буду бороться до конца, до полной победы Грузии и Украины!" – заявил бывший президент Грузии.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.