Саакашвили выступает по видеосвязи в суде 20.12.23. Стоп-кадр видео, опубликованного в аккаунте "Мтавари архи" в Facebook (деятельность компании Meta, которой принадлежит соцсеть, запрещена в России), https://www.facebook.com/watch/?v=597303125856368

19 января 2024, 13:29

Саакашвили призвал жителей Грузии добиться его освобождения

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Михаил Саакашвили опубликовал обращение к жителям Грузии с призывом добиться его освобождения из-под стражи.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Европейский комитет по предупреждению пыток заявил, что Михаил Саакашвили получает не все необходимое лечение, а кроме того, в клинике нарушаются его права, в частности, на соблюдение медицинской тайны. Соратники Саакашвили призвали освободить его.

25 декабря 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных, при этом Михаил Саакашвили не вошел в их число. Ранее, 20 ноября 2023 года, Михаил Саакашвили заявил в суде, что президенту было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом Саакашвили подчеркнул, что не просит о помиловании. Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Саакашвили.

Михаил Саакашвили обратился к жителям Грузии с призывом добиться его освобождения из-под стражи, сообщает сегодня JAMnews. "Весь мир признает, что я политзаключенный, несправедливо осужденный и постоянно обвиняемый в сфабрикованных преступлениях", - перевело издание на русский язык обращение политика, размещенное в ночь на 19 января на странице Саакашвили в Facebook*.

Саакашвили заявил, что предстал перед судом "за то, что поднял Грузию на мировую арену, спас ее от преступности и бедности, содействуя просвещению и государственности".

"Мое преследование связано с моим решением не бежать в 2008 году, а вместо этого защитить государство. Теперь каждый день я терплю мучения из-за своей глубокой любви к нашему народу и желания помочь ему. […] Грузинский народ должен освободить себя, и он должен освободить и меня. Меня надо освободить из тюрьмы сейчас, чтобы я мог эффективнее помогать, но в какой бы плен меня ни посадили, я буду бороться до конца, до полной победы Грузии и Украины!" – заявил бывший президент Грузии.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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Примечание:

"Столкновения произошли близ дома Бидзины Иванишвили", "Софо Джапаридзе начала предвыборную кампанию от имени Саакашвили", "Участники митинга в Тбилиси потребовали отпустить Саакашвили на лечение за рубеж".

Автор: "Кавказский узел"

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