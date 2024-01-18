Представители Совета Европы заявили о нарушении прав Саакашвили в клинике

18 января 2024, 20:39

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получает не все необходимое лечение, кроме того, в клинике нарушаются его права, в частности на соблюдение медицинской тайны, указал Европейский комитет по предупреждению пыток. Соратники Саакашвили призвали освободить его.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала восемь осужденных. Бывший президент Михаил Саакашвили не вошел в их число вопреки его заявлениям об уместности помилования.

20 ноября 2023 года Михаил Саакашвили заявил в суде, что Саломе Зурабишвили было бы уместно помиловать его, сняв с себя ответственность за его судьбу. При этом он подчеркнул, что не просит о помиловании. Ранее Саломе Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается помиловать Михаила Саакашвили.

Структура Совета Европы - Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, выступила с отчетом о посещении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили в стационаре Тбилисской клиники, в которой он проходит курс лечения. В клинике не были изучены в достаточной мере симптомы болезни Саакашвили, также не определен необходимый курс лечения. Врачи не владеют необходимыми знаниями для проведения лечения, что вызвало необходимость подключения к лечению врачей разной специализации. Кроме того, в клинике нет ни психиатра, ни клинического психолога, отметил комитет, рекомендовав принять меры для улучшения доступа к психиатрической помощи (в том числе психологической помощи) заключенным, переведенным в закрытые палаты клиники "Вивамед".

Доступ к медуслугам зависит от решения сотрудников исправительного учреждения, что препятствует получению необходимой терапии, а также нарушает требования медицинской конфиденциальности. В палате Саакашвили установлены три камеры видеонаблюдения, одна из них постоянно направлена на его кровать. "Это не только не препятствует доступу к личной жизни пациента, но является проявлением неуважения к его человеческому достоинству. Все медицинские консультации и процедуры проводятся в помещениях, просматриваемых посредством камер видеонаблюдения" , - говорится в отчете.

Члены комитета отметили, что меры безопасности на трех этажах клиники "Вивамед" чрезмерны, а на пятом этаже "приравнены к полному отказу от врачебной тайны". "Это подорвало доверие между пациентом и медицинским персоналом. Это подорвало перспективы улучшения его медицинского состояния", - отмечается в докладе.

Также делегация ознакомилась с жалобой Саакашвили на возможное физическое насилие от сотрудников персонала исправительного учреждения во время перевода из Руставской тюрьмы № 12 в тюремную больницу в ноябре 2021 года. Саакашвили утверждал, что пятеро сотрудников учреждения нанесли ему оскорбление, уложили на пол и несколько раз ударили его кулаком. Причиной этого стало желание забрать у него наручные часы, которые запрещено носить в тюремной больнице. По этому обвинению начато следствие специальной следственной службой. "Комитет просит проинформировать его о результатах этого расследования", - говорится в отчете.

11 ноября 2021 года Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеозапись транспортировки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремную больницу. Политик действиями и словесно оскорбил сотрудников службы, заявил министр юстиции страны. Обнародование видео, в котором сотрудники тюрьмы грубо обращаются с Михаилом Саакашвили, нарушает его право на личную жизнь и оскорбляет честь и достоинство, возразила омбудсмен Грузии.

Также комитет рекомендовал полностью реформировать правила функционирования охраняемых палат клиники и ожидает от властей страны детальную информацию о предпринятых мерах и ожидает информацию об опасениях Саакашвили в связи с условиями содержания.

Доклад был опубликован сегодня. Члены Комитета Совета Европы посетили "Вивамед" в марте 2023 года и в течение нескольких дней изучали ситуацию.

Комментируя этот отчет, клинический директор "Вивамед" Зураб Чхаидзе заявил, что в отчете нет замечаний относительно проведенного лечения. "Для нас главное, что с медицинской точки зрения, проведенных обследований, проведенного адекватного лечения, практически нет замечаний", - сказал он в эфире телекомпании "Мтавари архи".

По его словам, составлен план индивидуального лечения Саакашвили и с первого дня на основании результатов обследований проводится адекватный курс лечения при содействии грузинских и иностранных специалистов. Кроме того, в штате клиники не предусмотрена должность психиатра, поскольку клиника не психиатрическая, врач-психиатр работает на основании договора, что дает возможность консультировать пациентов и назначать лечение. При этом он обратил внимание, что вопрос надзора за пациентом – компетенция Пенитенциарной службы.

Мать Михаила Саакашвили Гиули Аласания подчеркнула, что выздоровление ее сына зависит от возможностей его организма и психики. "Заключение оговаривает, что проводимое лечение не направлено на выздоровление. Все зависит от того, как с этим сможет справиться здоровье и психика", - сказала она в эфире телекомпании.

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение", учрежденной Саакашвили, Леван Хабеишвили, призвал власти освободить из заключения третьего президента, поскольку решения о проведении лечения принимают не врачи, а пенитенциарная система.

"В отчете черным по белому говорится, что обращение с Саакашвили унижает его. Более того, указано, что решения принимают не врачи "Вивамед", и к врачам нет вопросов, а этим занимается Служба государственной безопасности", - заявил он на специальном брифинге.

"Президент Саакашвили является политическим заключенным. Против него олигарх Бидзина Иванишвили объявил о возбуждении дел в 2013 году и публично потребовал прекращения политической деятельности Михаила Саакашвили", - говорится в заявлении партии, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и был арестован, так как заочно приговорен в стране к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии". Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом</a".

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