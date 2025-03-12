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10:06, 12 марта 2025

Саакашвили приговорен к девяти годам лишения свободы

Михаил Саакашвили. Скриншот видео IRAKLI GEDENIDZE/POOL

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в растрате.

Как писал "Кавказский узел", на 12 марта в Тбилисском горсуде было запланировано оглашение приговора бывшему президенту Михаилу Саакашвили по делу о растрате государственных средств.

Это обвинение было предъявлено Михаилу Саакашвили еще в 2014 году. По версии следствия, экс-президент тратил "значительные суммы" на свою семью и обслуживание личных потребностей через фонд специальной службы государственной охраны.

Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате бюджетных средств в крупном размере, а бывшего главу Специальной службы госохраны Теймураза Джанашия - к штрафу в 300 тысяч лари (108 тысяч долларов), сообщает "Интерпрессньюс".

Обвиняемые на заседание не явились. Как отметил судья, Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления. Ранее оба обвиняемых заявляли о своей невиновности, пишет издание.

Напомним, на 14 марта также назначено итоговое выступление прокурора и последнее слово Саакашвили в деле о незаконном пересечении границы. По этому обвинению Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы. 

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. 

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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Автор: "Кавказский узел"

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