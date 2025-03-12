Саакашвили потребовал отложить оглашение приговора

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Третий президент Грузии Михаил Саакашвили намерен присутствовать при оглашении ему приговора о незаконном пересечении границы страны.

Как сообщал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Тбилисский горсуд отложил на неопределенный срок процесс по делу о незаконном пересечении границы бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, поскольку врачи запретили подсудимому участвовать в заседаниях. ЕСПЧ в мае 2024 года отказался удовлетворить жалобы Саакашвили, поданные в связи с предыдущими двумя приговорами.

После возвращения в Грузию бывший президент Михаил Саакашвили был арестован, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет — по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. В марте 2024 года оппозиционеры передали президенту Грузии более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

Призыв перенести итоговое заседание по его делу, назначенное на 14 марта, Саакашвили адресовал "фактическим властям Грузии". По словам политика, он хотел бы присутствовать в суде, когда ему вынесут приговор.

"Призываю отложить оглашение приговора по моему делу в связи с моей болезнью, что подтвердят мои лечащие врачи. Я хочу присутствовать на этом заседании", - цитирует заявление Саакашвили 11 марта "Интерпрессньюс".

Защита Саакашвили уже выступила с заключительной речью в процессе: по версии адвокатов бывшего президента, в сентябре 2021 года Михаил Саакашвили законно вернулся на родину. На 14 марта назначено итоговое выступление прокурора и последнее слово подсудимого. По обвинению в незаконном пересечении границы Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

На 12 марта в Тбилисском горсуде запланировано оглашение приговора в еще одном процессе против Саакашвили - по делу о растрате государственных средств, отмечает "Грузия Онлайн". Это обвинение было предъявлено Михаилу Саакашвили еще в 2014 году.

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