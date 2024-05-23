ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобы Саакашвили против Грузии

23 мая 2024, 14:51

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Страсбургский суд не нашел нарушения прав бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в приговорах по делам о превышении полномочий при помиловании осужденных. В своих жалобах Саакашвили настаивал, что его уголовное преследование по этим делам носит политический характер.

Как писал "Кавказский узел", после возвращения в Грузию бывший президент Михаил Саакашвили был арестован, так как ранее на родине он был заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных за убийство бизнесмена Сандро Гиргвлиани и на шесть лет — по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили. В марте 2024 года оппозиционеры передали президенту Грузии более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

Саакашвили проиграл дело против Грузии в Европейском суде по правам человека, сообщил сегодня глава Минюста Грузии Рати Брегадзе. "Дело «Саакашвили против Грузии» в Страсбургском суде завершилось полной победой нашего государства", - приводит его слова "Интерпрессньюс".

Как следует из опубликованного на сайте ЕСПЧ решения, суд отклонил жалобы Михаила Саакашвили, в которой он обвинял нынешние власти страны в преследовании по политическим мотивам.

В частности, Саакашвили утверждал, что приговоры, вынесенные против него 5 января и 28 июня 2018 года, в связи с его решением о помиловании высокопоставленных офицеров МВД, осужденных по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили, "были основаны на непроверенных слухах и других ненадежных доказательствах". При этом он считает, что рассматривавший его дело судья не отвечал критериям независимости и беспристрастности. Также он заявил, что "не мог предвидеть, что осуществление полномочия президентского помилования, которым он был наделен, <...> может повлечь за собой уголовную ответственность".

"Заявитель также жаловался, что скрытая цель властей заключалась в использовании уголовно-правового механизма против него с целью подвергнуть его политическому преследованию, в нарушение статьи 18 Европейской конвенции по правам человека (пределы использования ограничений в отношении прав, рассматриваемой в сочетании со статьями 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 7 (наказание исключительно на основании закона) ", - говорится в материалах дела.

Суд счел жалобы Саакашвили неприемлемыми. "Суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца 6232/20 и 22394/20 по статье 18 Европейской конвенции о правах человека", - говорится в постановлении. Также были отклонены и претензии в рамках статей 6 и 7.

Напомним, после ареста в конце сентября 2021 года Саакашвили трижды объявлял голодовку: первая продолжалась 50 дней в октябре-ноябре 2021 года, вторая — 20 дней в феврале-марте 2022 года. Третью голодовку Саакашвили объявил 14 декабря 2022 года, однако в тот же день депутаты Европарламента убедили его отказаться от голодовки. Защита Саакашвили неоднократно заявляла об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в архивной справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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