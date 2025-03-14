RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:54, 14 марта 2025

Саакашвили отказался от участия в суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Саакашвили отказался участвовать в заседании суда по делу о незаконном пересечении границы Грузии. Оглашение приговора назначено на 17 марта.

Как писал "Кавказский узел", на 14 марта суд назначил итоговое выступление прокурора и последнее слово Саакашвили в деле о незаконном пересечении границы. По этому обвинению Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы. 

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. 

Сегодня Михаил Саакашвили не участвовал в заседании суда даже дистанционно из клиники «Вивамед», хотя ожидалось, что он выступит с последним словом.

Судья зачитал представленный протокол, в котором отмечалось, что Саакашвили отказался явиться на процесс, сообщает "Интерпрессньюс".

После заседания судья удалился на совещание для вынесения приговора по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Его оглашение назначено на 11 часов (10 мск) 17 марта, пишет агентство.

Напомним, 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Publika от 13.03.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1393887748677438&set=pcb.1393887855344094 (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
00:10, 14 марта 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт 106-й день подряд
Мзия Амаглобели выступает в суде по видеосвязи. Скриншот фото "Нетгазети" от 13.03.25, https://ru.netgazeti.ge/67603/.
22:09, 13 марта 2025
Амаглобели назвала сфабрикованным административное дело
Михаил Саакашвили. Скриншот видео https://spektr.press/rezkoe-uhudshenie-otnoshenij/
10:57, 13 марта 2025
Прокуратура и защита не согласились с приговором по делу Саакашвили
Георгий Чикваидзе, фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/167283-biznesmen-georgii-chikvaidze-nachinaet-aktsiiu-golodovki/
04:24, 13 марта 2025
Чикваидзе объявил голодовку в СИЗО
Протестующие у парламента Грузии. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 27.02.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/167015-protest-u-parlamenta-prodolzhaetsia-prospekt-rustaveli-perekryt
02:26, 13 марта 2025
Правозащитники назвали искусственными доказательства по делу грузинских оппозиционеров
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
47
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Блогеры
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
47
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Фото
11:57, 8 марта 2025
BERG...man Tbilisi
95
Быть или не быть иностранным послам на судах в Грузии, прерогатива власти
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Эльгиз Гахраман (слева) и Имран Алиев. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://cpj.org/ru https://jam-news.net/
14 марта 2025, 10:31
Завершено следствие по делу Алиева и Гахрамана

Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
13 марта 2025, 17:49
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше