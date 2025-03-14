Саакашвили отказался от участия в суде

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Михаил Саакашвили отказался участвовать в заседании суда по делу о незаконном пересечении границы Грузии. Оглашение приговора назначено на 17 марта.

Как писал "Кавказский узел", на 14 марта суд назначил итоговое выступление прокурора и последнее слово Саакашвили в деле о незаконном пересечении границы. По этому обвинению Саакашвили грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

Сегодня Михаил Саакашвили не участвовал в заседании суда даже дистанционно из клиники «Вивамед», хотя ожидалось, что он выступит с последним словом.

Судья зачитал представленный протокол, в котором отмечалось, что Саакашвили отказался явиться на процесс, сообщает "Интерпрессньюс".

После заседания судья удалился на совещание для вынесения приговора по уголовному делу о незаконном пересечении границы. Его оглашение назначено на 11 часов (10 мск) 17 марта, пишет агентство.

Напомним, 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются "Кавказским узлом" на странице "Саакашвили под судом".

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