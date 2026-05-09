Оппозиционный активист Гела Хасая заключил сделку с прокуратурой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Задержанный по обвинению в избиении человека оппозиционный активист Гела Хасая заключил сделку с прокуратурой и признал вину.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года суд арестовал члена партии "Гирчи - больше свободы" Гелу Хасаю по обвинению в умышленном менее тяжком повреждении здоровья, совершённом группой лиц.

Тбилисский городской суд 8 мая утвердил процессуальное соглашение с оппозиционным активистом Гелой Хасаей. Он признал вину и после заключения соглашения выйдет на свободу уже в сентябре текущего года, пишут "Новости-Грузия".

По версии следствия, Хасая и второй фигурант дела Васил Кердикошвили избили в августе 2025 года во время распития пива. Хасая задержали 29 сентября того же года, он назвал дело политическим мотивированным. Оба фигуранта утверждали, что незнакомы друг с другом и с потерпевшим.

По словам адвоката Хасаи Омара Пурцеладзе, Кердикошвили с самого начала был готов дать показания против Хасаи и подписать соглашение о признании вины. В таком случае Хасе гарантированно грозило пять лет тюремного заключения.

В итоге и Хасая после признания вины, и Кердикошвили получили по одному году реального заключения и еще по три года условно. Суд учел семь месяцев, которые были проведены под арестом.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".