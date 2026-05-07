Силовики задержаны в Грузии за избиение демонстрантов в 2024 году

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять бывших и действующих силовиков задержаны в Грузии по обвинению в насилии над участниками проевропейских протестов в 2024 году. Потерпевшие, активисты и представители оппозиционных партий назвали задержание фарсом и попыткой обмануть общественность.

Как писал "Кавказский узел", с начала протестов в Грузии 28 ноября 2024 года силовиками были задеражены более 300 человек, большинство из них сообщали о крайне жестоком обращении. В больницах со схожими травмами оказались правозащитники и журналисты. Истории избитых силовиками участников протестов описаны в справке "Кавказского узла".

По данным следствия, задержанные силовики причастны к избиению демонстранта Звиада Маисашвили, политика Левана Хабеишвили и журналиста Гурама Рогава. Среди обвиняемых - трое бывших и один действующий спецназовец, а также действующий сотрудник охранной полиции МВД. Об этом сегодня на брифинге сообщил генпрокурор страны Георгий Гваракидзе, сообщает сегодня издание Newsgeorgia.

Первый эпизод касается событий 30 ноября 2024 года и избиения спецназом 23-летнего активиста Звиада Маисашвили на проспекте Руставели. На видео снятое очевидцами, двое сотрудников отдела специальных операций МВД, один из которых в настоящее время является сотрудником полиции безопасности, избили участника акции, в том числе ногами в лицо, когда он уже упал на землю. Маисашвили потерял сознание, информирует JAMnews.

На видео был слышен крик молодой женщины, которая пыталась его спасти. Она отбилась от спецназовцев кулаками и закричала, чтобы вызвали скорую помощь, после чего спецназовцы убежали, оставив лежать активиста в бессознательном состоянии.

Маисашвили рассказал, что пришел в себя уже в машине скорой помощи. Тогда он узнал, что его отнесли туда актеры Гиорги Бахуташвили и Нанка Калатозишвили, которые также участвовали в протестах. В ту же ночь спецназ избил также его брата Гиоргия, который отделался синяками по всему телу и лицу.

Второй эпизод связан с нападением на лидера партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили 30 апреля 2024 года. После нападения двух сотрудников отдела специальных операций МВД на митинге у администрации правительства, Хабеишвили госпитализировали с переломами костей лица и выбитыми зубами.

Ранее член "Национального движения" Мариам Долидзе назвала имена тех, кто, по ее словам, участвовали в избиении Левана Хабеишвили. "По имеющейся у меня информации, начальник главного управления оперативного управления службы госбезопасности Яго Ахалкаци; начальники управлений: Лаша Чикаидзе, Иосеб Кобахидзе, Анзор Хмиадашвили и сотрудник главного управления управления Давит Камараули являются предполагаемыми исполнителями, непосредственно участвовавшими в избиении и пытках Левана Хабеишвили 30 апреля 2024 года", - заявила она.

По ее утверждению, на месте также присутствовал глава департамента спецназа Звиад Харазишвили, его заместитель Мирза Кезевадзе и заместитель начальника главного управления патрульной полиции Тбилиси Гога Меманишвили. Они фотографировали и снимали на видео пытки, а затем распространяли эти материалы.

Третий эпизод касается нападения на журналиста Гурама Рогава 29 ноября 2024 года. Тогда сотрудник отдела специальных операций МВД напал на репортера Formula TV, который выполнял свою журналистскую работу - вел репортаж в прямом эфире, рассказывая, как спецназ избирательно нападает на протестующих, похищает, арестовывает и избивает людей.

Спецназовец бросился на журналиста сзади и наносил ему удары по голове. Рогава упал головой на бордюр и потерял сознание. В результате нападения врачи констатировали перелом шейного позвонка и лицевой кости. Ему потребовалась длительная реабилитация.

Как заявил Гваракадзе, двое из пяти обвиняемых уже находились под стражей по другим уголовным и административным делам. Еще трех задержали сегодня. Он не назвал имен и званий. Всем пятерым предъявили обвинения по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия, а в случае с нападением на журналиста - также по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Максимальное наказание по этим статьям составляет до 8 лет лишения свободы.

Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о заключении всех обвиняемых под стражу. Расследование продолжается.

Гваракадзе отметил, что в рамках расследования дела провели тысячи процессуальных действий и допросили более 550 человек. По его словам, они продолжают устанавливать других ответственных за насилие над демонстрантами.

Реакция оппозиционеров

По мнению одного из пострадавших Звиада Маисашвили, обвинить пять человек - это капля в море, в действительности было гораздо больше людей, причастных к систематическому насилию и пыткам, сообщает сегодня издание Interpressnews.

По его словам, задержание пяти сотрудников спецназа - это не какая-то победа, потому что никто не знает, действительно ли они совершили преступление. "Я не общался ни с одним следователем, никто со мной не связывался. Арест этих людей сомнителен, особенно учитывая, сколько времени прошло. Я не думаю, что эта история повод для радости, потому что мы на самом деле не знаем, кто эти люди и виновны ли они. В действительности в систематическом насилии и пытках участвовало гораздо больше людей, не было никаких пяти спецназовцев, это было систематическое преступление. У них просто не было другого выбора, и они бросили нам маленький кусочек", - сказал Звиад Маисашвили.

По мнению адвоката Левана Хабеишвили Лаши Ткешеладзе, главный виновный - глава спецназа Грузии Звиад Харазишвили (Хареба), информирует телекомпания Pirveli.

"Нет преступника без заказчика. Поимка этих нескольких негодяев ничего не даст нам в деле Левана Хабеишвили, потому что Левана Хабеишвили пытали десятки людей. Он назвал имена 9 предполагаемых сотрудников, которые применили к нему насилие. Главный преступник, Хареба, должен быть наказан, иначе всё это фарс и ничего нам не даст. Поэтому я ещё раз призываю прокуратуру наказать не только виновников, но и тех, кто отдал приказ", - заявил Лаша Ткешеладзе.

Один из лидеров коалиции "За перемены" Ника Гварамия считает, что заявление генерального прокурора об аресте силовиков является явной попыткой самосохранения со стороны Бидзины Иванишвили.

"Заявление прокурора об аресте полицейских накануне завтрашней встречи с представителем Госдепартамента США - это явная попытка Бидзины перестроиться на Запад и спастись. При необходимости нельзя исключать досрочные выборы - путем создания формальной основы для смещения Кобахидзе, которого уже готовят к смещению, и роспуска парламента. С высокой вероятностью также произойдет освобождение некоторых политических заключенных", - сказал Гварамия.

В партии "Лело-Сильная Грузия", арест силовиков назвали "дешевым фарсом" и "плохо поставленным представлением" с целью обмануть общественность и временно нейтрализовать международное давление, сообщает издание Tabula.

"Это не настоящая борьба с преступностью, потому что антигрузинский режим Иванишвили до сих пор укрывает десятки преступников, участвовавших в жестоком подавлении акции мирных граждан, преследовании журналистов и политических оппонентов. Среди них - преступники, похитившие и безжалостно избившие Алеко Элисашвили, преступники, совершившие насилие в отношении журналистки Маки Чихладзе, ее телеоператора, а также преступники, совершившие насилие в отношении Давида Кацаравы и других мирных протестующих", - говорится в заявлении партии.

С началом массовых протестов против отказа от евроинтеграции активисты и оппозиционеры заявляли, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября 2024 года Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских. В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр тогда похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.