В Тбилиси нарастает противостояние между силовиками и протестующими

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Спецназ продолжает применять водометы и другие спецсредства против участников акции протеста в Тбилиси, в свою очередь протестующие забрасывают силовиков пиротехникой, сообщают местные телеграм-каналы.

Как писал "Кавказский узел", протестные акции сторонников евроинтеграции сегодня прошли в Батуми, Гори, Кобулети, Кутаиси и Рустави. В Тбилиси протестующие провели шествие и собрались у здания парламента. Туда же направились из Западной Грузии другие желающие участвовать в протестах против приостановки переговоров о членстве Грузии в Евросоюзе. Вечером спецназ задействовал специальные средства против протестующих возле здания парламента.

"Протестующие в Тбилиси вплотную в противостоянии со спецназом, но их разделяют колонны здания парламента, - пишет в своем телеграм-канале в 23.27 JAMnews. - Протестующие запускают петарды, стоя на ступенях парламента - спецназ сидит внутри, за колоннами, и оттуда распыляет газ и ледяные мощные струи воды. На улице очень холодно, температура приближается к нулю".

На проспекте Руставели после полуночи продолжается противостояние, сообщил в 23.33 мск телеграм-канал Newsgeorgia. По данным источника, протестующих периодически поливают водой, в ответ летят фейерверки, "спецназ на площади Свободы ждет приказа для зачистки проспекта Руставели".

По данным Netgazeti, протестующие забрасывают здание парламента Грузии фейерверками в присутствии многотысячного митинга.

МВД Грузии выпустило заявление с призывом к родителям убрать несовершеннолетних от агрессивной среды. Также предупреждают "агрессивно настроенных" участников митинга прекратить противоправные действия, отмечает Tbilisi life.

К 00.30 по местному времени (23.30 мск) на проспекте Руставели наблюдается огромное количество людей, передает телеграм-канал "Джавахадзе!".

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Напомним, активисты и оппозиционеры ранее заявили, что силовики безосновательно применяют против протестующих спецсредства и чрезмерную силу. 29 ноября Минздрав сообщил о 33 пострадавших в ходе протестов. По данным МВД, 29 ноября и в ночь на 30 ноября были задержаны 107 человек, ранения получили 10 полицейских. В ночь на 1 декабря силовики применили водомет и слезоточивый газ для разгона протестующих. По данным МВД, были задержаны 50 человек. В больницы были доставлены 44 человека - 27 участников акций протеста, один журналист и 16 полицейских. Премьер-министр сегодня похвалил силовиков, которые разгоняли протестующих.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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